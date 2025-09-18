- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
La peor noticia para inmigrantes que no hablan inglés en EE. UU.: esta nueva regla de Trump complica su situación
Conoce en esta nota qué implica la nueva ley de Trump y por qué podría ocasionar gran impacto en los inmigrantes en EE. UU.
Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva guía federal que tiene finalidad poner en práctica la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, la cual establece el inglés como el idioma oficial del país. Esta medida podría generar dificultades para todos los extranjeros que no dominan la lengua, afectando su acceso a servicios y recursos esenciales. AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: Trump confirma que EE. UU. destruyó tres barcos de Venezuela y lanza advertencia a Maduro: "Dejen de enviar drogas"
¿De qué trata la regla y qué pasará con los inmigrantes que no hablan inglés?
Mediante información de 'Telemundo' y 'El Tiempo', se conoció que, esta nueva ley en la nación americana ha ocasionado gran preocupación entre los diversos sectores, pues podría limitar el acceso a servicios públicos para millones de personas con un dominio limitado del inglés.
Asimismo, es importante saber que esta normativa se presenta como un esfuerzo para "reducir cargas administrativas, simplificar trámites y aumentar la eficiencia" en las instituciones gubernamentales estadounidenses.
Regla de Trump complica situación de inmigrantes que no hablan inglés en EE. UU.
Por su parte, la fiscal general, Pamela Bondi, resaltó que "el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos", y que el Departamento de Justicia será el encargado de llevar a cabo esta Orden Ejecutiva del republicano.
La Fiscal General Adjunta, Harmeet K. Dhillon, también consideró que, aunque se respeta la diversidad lingüística, estos recursos priorizarán el dominio del inglés para "empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica".
¿Esta orden cómo perjudicará a inmigrantes que no manejan el inglés?
Es importante añadir que, EE. UU. ha adoptado una serie de medidas para poner en marcha esta orden ejecutiva del mandatario. A continuación, todo lo que pasará y que podría perjudicar a extranjeros:
- En primer lugar, se revocará la guía anterior destinada a personas con dominio limitado del inglés.
- Con esta primera decisión, se confirmará la anulación de toda la orientación emitida bajo la Orden Ejecutiva 13.166, que abordaba la prohibición de discriminación por origen nacional en relación con este grupo.
- Se realizará una revisión interna que incluirá un inventario de los servicios que no se ofrecen en inglés.
- Se elaborará un plan para eliminar de manera gradual los recursos multilingües considerados no esenciales, redirigiendo esos fondos hacia programas que apoyen el aprendizaje del inglés y la integración cultural.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50