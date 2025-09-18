Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una nueva guía federal que tiene finalidad poner en práctica la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, la cual establece el inglés como el idioma oficial del país. Esta medida podría generar dificultades para todos los extranjeros que no dominan la lengua, afectando su acceso a servicios y recursos esenciales. AQUÍ los detalles.

¿De qué trata la regla y qué pasará con los inmigrantes que no hablan inglés?

Mediante información de 'Telemundo' y 'El Tiempo', se conoció que, esta nueva ley en la nación americana ha ocasionado gran preocupación entre los diversos sectores, pues podría limitar el acceso a servicios públicos para millones de personas con un dominio limitado del inglés.

Asimismo, es importante saber que esta normativa se presenta como un esfuerzo para "reducir cargas administrativas, simplificar trámites y aumentar la eficiencia" en las instituciones gubernamentales estadounidenses.

Regla de Trump complica situación de inmigrantes que no hablan inglés en EE. UU.

Por su parte, la fiscal general, Pamela Bondi, resaltó que "el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos", y que el Departamento de Justicia será el encargado de llevar a cabo esta Orden Ejecutiva del republicano.

La Fiscal General Adjunta, Harmeet K. Dhillon, también consideró que, aunque se respeta la diversidad lingüística, estos recursos priorizarán el dominio del inglés para "empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica".

¿Esta orden cómo perjudicará a inmigrantes que no manejan el inglés?

Es importante añadir que, EE. UU. ha adoptado una serie de medidas para poner en marcha esta orden ejecutiva del mandatario. A continuación, todo lo que pasará y que podría perjudicar a extranjeros: