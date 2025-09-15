Confirman mala noticia para inmigrantes: debido a Trump, estudiantes internacionales tienen dificultades para acceder a la universidad

Bajo la administración de Trump, miles de estudiantes internacionales están enfrentado serias dificultades para acceder a la educación superior en Estados Unidos. Las restricciones de viaje y los obstáculos para obtener visas han dejado a muchos de ellos varados, incluso después de haber recibido ofertas de admisión a universidades.

Las políticas de Trump dificultan el acceso a la universidad para estudiantes inmigrantes en Estados Unidos

Miles de estudiantes internacionales han sido impactados por las restricciones de viaje implementadas por el gobierno de Trump, que incluyeron la prohibición de entrada a personas de 19 países. Como resultado, muchos se sienten atrapados, luego de haber invertido tiempo y dinero en sus planes de estudiar en Estados Unidos.

Aunque algunos estudiantes inmigrantes aún tienen ofertas de admisión, no pueden llegar a los campus debido a los retrasos en la emisión de visas, los cuales se han incrementado aún más por una revisión adicional impuesta por el gobierno este verano.

Estados Unidos continúa siendo la principal elección para muchos estudiantes.

La prohibición de viaje afecta principalmente a los ciudadanos de 12 países de África, Asia, el Medio Oriente y el Caribe, impidiendo que obtengan nuevas visas. Sin embargo, algunos grupos están exentos, como los residentes permanentes (con Green Card) o aquellos con doble nacionalidad. Además, existen restricciones más estrictas para los estudiantes provenientes de otros siete países.

¿Qué está pasando con los estudiantes internacionales en Estados Unidos?

Entre mayo y septiembre del año pasado, se otorgaron aproximadamente 5,700 visas a estudiantes y académicos de países afectados por las restricciones impuestas por Trump para ingresar a Estados Unidos. Más de la mitad de esas visas fueron para personas de Irán y Myanmar.

Trump defendió la prohibición argumentando que los países en cuestión contaban con sistemas de control de visas débiles y que la medida era necesaria para la seguridad nacional. Según él, esta restricción permanecería en vigor hasta que se solucionaran esas deficiencias. A pesar de los cambios, los estudiantes internacionales continúan enfrentando serias dificultades para ingresar a Estados Unidos.