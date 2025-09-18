Atención contribuyentes de Estados Unidos: evita un embargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Si eres contribuyente en Estados Unidos, es fundamental estar al tanto de tus responsabilidades fiscales para evitar consecuencias legales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la autoridad de embargar tus bienes si detecta incumplimientos. Desde cuentas bancarias hasta propiedades, un embargo del IRS puede afectar seriamente tus finanzas. Actuar a tiempo y buscar asesoría es clave para evitar estas medidas.

¿Cómo evitar un embargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS)?

Para evitar que el IRS embargue tus bienes, es clave declarar tus impuestos dentro del plazo y cumplir con los pagos correspondientes. Si no puedes cubrir la deuda total, lo recomendable es pagar una parte y contactar al IRS lo antes posible para acordar una solución. No responder a sus notificaciones puede empeorar la situación y provocar la retención de tus ingresos o activos.

Una alternativa válida es establecer un acuerdo de pago en cuotas mensuales. Si estás atravesando dificultades económicas, puedes solicitar una revisión para demostrar que el embargo comprometería tus gastos esenciales. Asimismo, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para pagar una suma reducida si cumples con ciertos criterios establecidos.

¿Cuáles son los servicios que brinda el IRS?

El IRS pone a disposición de personas y empresas distintos servicios que ayudan a cumplir con sus responsabilidades fiscales. Entre estos se encuentran la declaración de impuestos por internet, la entrega de reembolsos, el apoyo para manejar deudas con el fisco y el acceso a documentos y recursos informativos. Asimismo, cuenta con plataformas digitales para consultar el estado de pagos o devoluciones.

También ofrece asistencia directa, ya sea por teléfono o en oficinas, para resolver inquietudes relacionadas con impuestos, créditos o cartas enviadas por la agencia. A través de programas como VITA y TCE, brinda orientación gratuita a contribuyentes con ingresos limitados, adultos mayores y quienes tienen barreras con el idioma inglés.