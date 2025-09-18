Atención nuevos ciudadanos en EE. UU.: esto dice la famosa carta que ha escrito Donald Trump hacia ellos

Recientemente, Donald Trump ha escrito una carta dirigida a los nuevos ciudadanos estadounidenses, marcando un hito en su relación con ellos. En este mensaje, hace énfasis en el valor de la ciudadanía y el papel fundamental que juegan en el futuro de Estados Unidos. Según él, la ciudadanía es un derecho ganado que conlleva grandes responsabilidades.

La carta también destaca la visión del presidente sobre la unidad nacional y cómo los nuevos ciudadanos deben colaborar en la preservación de los valores que, según Trump, han hecho grande al país. Su mensaje apela a la importancia de mantener la identidad estadounidense mientras se aprovechan las oportunidades que ofrece la nación.

Esto dice la famosa carta que ha escrito Trump a los nuevos ciudadanos

"Estados Unidos siempre ha dado la bienvenida a quienes abrazan nuestros valores, se integran a nuestra sociedad y juran lealtad a nuestro país. Este rico legado ahora les pertenece para que lo protejan, promuevan y transmitan a la próxima generación", publicó USCIS a través de su cuenta de X, en referencia a la carta escrita por el líder de la Casa Blanca, difundida por el Departamento de Seguridad Nacional y USCIS.

Carta a los nuevos ciudadanos / Foto: Fox News

Cabe precisar que esta carta se le entregará a quienes se naturalicen por primera vez en Estados Unidos, muy aparte del proceso de juramentación de lealtad que deben hacer, el cual consiste en la etapa final para obtener la ciudadanía estadounidense de forma oficial. En esta ceremonia, los aspirantes pronuncian el Juramento de Lealtad, en el que se comprometen a respetar las leyes del país y a proteger su Constitución. Este momento representa el cierre del proceso de naturalización.

El evento puede llevarse a cabo de manera individual o en grupo, generalmente en un tribunal o centro aprobado por USCIS. Antes de jurar, los asistentes deben devolver su Green Card, y al concluir, reciben el certificado que los acredita como ciudadanos. Se trata de un acto significativo que marca el inicio de una nueva vida cívica en EE. UU.

¿Cuáles son los beneficios de la ciudadanía?

Según USCIS, los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, solicitar pasaportes estadounidenses y patrocinar a familiares para obtener la residencia. También pueden ocupar ciertos cargos públicos y están protegidos de la deportación.