Green Card: puedes postular a estos trabajos mediante la tarjeta verde en EE. UU.

Obtener la Green Card en Estados Unidos abre una puerta a un sinfín de oportunidades laborales. Al ser residente permanente, tienes derecho a trabajar legalmente en el país. Además, puedes acceder a empleos en sectores variados, desde tecnología hasta salud, sin restricciones significativas.

Aunque la Green Card te permite postular a numerosos trabajos, existen ciertos requisitos que debes cumplir dependiendo del sector. Es importante conocer las vacantes disponibles y las habilidades que se buscan en cada industria para aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿A qué trabajos puedo postular con la Green Card?

Con la Green Card, tienes acceso a un amplio rango de empleos en Estados Unidos, ya que te permite trabajar en cualquier área. Desde la tecnología hasta la educación, la salud, las finanzas y otros sectores, las opciones son variadas. Además, como residente permanente, no enfrentas las mismas limitaciones laborales que los trabajadores temporales o con visa.

Entre los trabajos más comunes se encuentran los roles en programación y desarrollo de software, donde se buscan expertos con habilidades específicas. Asimismo, en el ámbito de la salud, los profesionales como médicos, enfermeras y otros especialistas tienen la oportunidad de ocupar cargos en hospitales y centros médicos, gracias a su estatus de residente.

¿Cuáles son las categorías de elegibilidad para la Green Card?

De acuerdo con el sitio web de USCIS, existen categorías de elegibilidad a la residencia permanente y puedes ser elegible bajo una de las categorías indicadas a continuación. En ese sentido, las categorías son: