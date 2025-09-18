- Hoy:
Green Card: puedes postular a estos trabajos mediante la tarjeta verde en EE. UU.
Con la Green Card, puedes acceder a diversas oportunidades laborales en EE. UU. Descubre qué trabajos están disponibles para quienes tienen la tarjeta de residencia.
Obtener la Green Card en Estados Unidos abre una puerta a un sinfín de oportunidades laborales. Al ser residente permanente, tienes derecho a trabajar legalmente en el país. Además, puedes acceder a empleos en sectores variados, desde tecnología hasta salud, sin restricciones significativas.
Aunque la Green Card te permite postular a numerosos trabajos, existen ciertos requisitos que debes cumplir dependiendo del sector. Es importante conocer las vacantes disponibles y las habilidades que se buscan en cada industria para aprovechar al máximo esta oportunidad.
¿A qué trabajos puedo postular con la Green Card?
Con la Green Card, tienes acceso a un amplio rango de empleos en Estados Unidos, ya que te permite trabajar en cualquier área. Desde la tecnología hasta la educación, la salud, las finanzas y otros sectores, las opciones son variadas. Además, como residente permanente, no enfrentas las mismas limitaciones laborales que los trabajadores temporales o con visa.
Entre los trabajos más comunes se encuentran los roles en programación y desarrollo de software, donde se buscan expertos con habilidades específicas. Asimismo, en el ámbito de la salud, los profesionales como médicos, enfermeras y otros especialistas tienen la oportunidad de ocupar cargos en hospitales y centros médicos, gracias a su estatus de residente.
¿Cuáles son las categorías de elegibilidad para la Green Card?
De acuerdo con el sitio web de USCIS, existen categorías de elegibilidad a la residencia permanente y puedes ser elegible bajo una de las categorías indicadas a continuación. En ese sentido, las categorías son:
- A través de la familia
- Mediante un empleo
- Inmigrante Especial
- A través del estatus de refugiado o asilado
- Víctimas de trata humana y otros crímenes
- Víctimas de abusos
