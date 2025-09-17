Estos son los requisitos de documentos de viaje para el Programa de Exención de Visa en EE. UU.

Viajar a Estados Unidos sin visa es posible para ciudadanos de ciertos países gracias al Programa de Exención de Visa (VWP). Sin embargo, esto no significa que se pueda ingresar sin requisitos. Es obligatorio contar con documentación específica y cumplir criterios determinados. El principal requisito es tener un pasaporte electrónico válido y obtener una autorización previa a través del sistema ESTA. Además, el viaje debe ser por turismo, negocios o tránsito, y no superar los 90 días. No cumplir con estas condiciones puede resultar en la negación del ingreso.

¿Cuáles son los requisitos de documentos de viaje para el Programa de Exención de Visa?

Para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa (VWP), es necesario contar con un pasaporte electrónico válido, el cual incluye un chip con información biométrica. Este documento debe haber sido emitido por uno de los países participantes y mantenerse vigente durante toda la visita al país.

También se exige tramitar con anticipación la autorización del sistema ESTA. Esta solicitud debe completarse al menos 72 horas antes del viaje y tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte. Es importante mencionar que solo se permite viajar por turismo, negocios o tránsito, por un periodo no mayor a 90 días.

Por otro lado, en cuanto al pasaporte que se debe presentar, este debe tener una zona legible por máquina en la página biográfica y también, este debe ser un pasaporte electrónico con un chip digital que contenga información biométrica sobre el titular de este documento. Asimismo, en el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se precisó que todos los países del Programa de Exención de Visa deben emitir pasaportes con una fotografía digital impresa.

¿Cuál es el principal beneficio del Programa de Exención de Visa?

El principal beneficio del Programa de Exención de Visa es el que permite a ciudadanos de países participantes viajar a Estados Unidos sin necesidad de una visa. Por lo que este proceso agiliza el proceso de ingreso para estancias cortas por turismo, negocios o tránsito. Además, reduce tiempos y costos en comparación con una solicitud de visa tradicional.