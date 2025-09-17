Inmigrantes que crucen frontera terrestre de EE. UU. recibieron pésima noticia de la CBP que afectará su economía

Los inmigrantes que cruzan la frontera terrestre de Estados Unidos han recibido recientemente una alarmante noticia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que podría afectar gravemente su estabilidad económica. A partir de ahora, se han implementado nuevas restricciones que dificultan el acceso a ciertos beneficios y servicios esenciales. Esta medida ha generado preocupación entre quienes dependen de un flujo constante de apoyo para subsistir en el país.

¿Cuál fue la noticia que recibieron los viajeros que crucen la frontera terrestre de EE. UU.?

A partir del 30 de septiembre, se implementará una nueva tarifa para aquellos que necesiten obtener el Formulario I-94, utilizado para registrar la entrada y salida de personas no residentes en EE. UU. Los inmigrantes que crucen por tierra deberán pagar un cargo total de $30, que incluye un incremento de $24, lo cual representa un aumento considerable respecto a los $6 anteriores.

Cabe precisar que esta tarifa será ajustada cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), y afectará principalmente a quienes lleguen por vías terrestres, ya sea en automóvil, autobús o a pie.

Este cobro no se aplicará a los viajeros que lleguen por aire o mar, ya que en esos casos el I-94 se procesa electrónicamente sin costo adicional. Los recursos obtenidos de esta tarifa serán destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Tesoro de EE. UU., con el objetivo de reforzar la infraestructura migratoria y modernizar los procedimientos de entrada para extranjeros, lo que podría tener un impacto negativo en la economía de quienes ya enfrentan dificultades económicas.

¿Cuál es la función de CBP?

CBP se encarga de mantener la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de Estados Unidos. Asimismo, su función principal es supervisar el ingreso de personas y mercancías, garantizando que se respeten las normas migratorias y aduaneras.