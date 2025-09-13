- Hoy:
Buenas noticias latinos en EE. UU.: así puedes obtener la ciudadanía de forma más rápida que el proceso estándar
¡Buenas noticias para los latinos en EE. UU.! Ahora es posible obtener la ciudadanía de manera más rápida que el proceso tradicional. Descubre cómo.
Recientemente, se ha anunciado una nueva vía para que los latinos en Estados Unidos obtengan la ciudadanía más rápidamente que mediante el proceso estándar. Esta medida tiene como objetivo agilizar la naturalización, ofreciendo una alternativa más eficiente y accesible para quienes cumplen con ciertos requisitos.
El nuevo proceso promete reducir los tiempos de espera y facilitar los trámites a través de un sistema más simplificado. Los interesados deberán cumplir con una serie de criterios específicos, lo que les permitirá obtener la ciudadanía estadounidense de manera más expedita y sin los retrasos habituales.
PUEDES VER: ¡Atención! Nuevos cambios en el Seguro Social para los beneficiarios que cobren cheques en papel en EE.UU
¿Cuánto tiempo tienes que pasar con la Green Card para ser ciudadano americano?
Por lo general, las personas con Green Card deben haber vivido en EE. UU. como residentes permanentes por un mínimo de 5 años para poder solicitar la naturalización. Durante este periodo, deben mantener una residencia continua en el país y cumplir con ciertos estándares de conducta. En cambio, si están casados con un ciudadano estadounidense, el tiempo requerido para solicitar la ciudadanía se reduce a 3 años.
Ventajas de tener la ciudadanía americana
Obtener la ciudadanía estadounidense mediante el proceso acelerado ofrece múltiples ventajas, como el derecho a participar en elecciones a nivel federal, estatal y local. También abre la puerta a una mayor variedad de empleos, incluidos aquellos en el sector público que exigen ser ciudadano. Además, ser ciudadano estadounidense otorga una mayor seguridad legal y protección contra la deportación, beneficios que no están garantizados con una Green Card.
