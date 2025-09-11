Atención, inmigrante: estas son las tres habilidades del idioma inglés que te evalúan para la ciudadanía americana

Convertirse en ciudadano estadounidense requiere más que cumplir con los requisitos legales. Uno de los pasos clave es demostrar dominio del idioma inglés. Durante el proceso, el oficial evaluará tus habilidades comunicativas para asegurarse de que puedes integrarte plenamente a la sociedad.

Pero no necesitas hablar inglés a la perfección. El examen se enfoca en tres áreas específicas del idioma que puedes preparar con anticipación. Conocer estas habilidades te dará una ventaja al momento de la entrevista y aumentará tus posibilidades de éxito en el proceso de naturalización.

¿Cuáles son las tres habilidades del idioma inglés que te evalúan para la ciudadanía americana?

Al solicitar la ciudadanía de Estados Unidos, deberás demostrar tu manejo del idioma inglés en tres aspectos clave: expresión oral, lectura y escritura. Durante la entrevista, el funcionario de USCIS evaluará si puedes comunicarte de manera sencilla, leer una oración correctamente y escribir otra que te dicten. Cabe precisar que no es necesario hablar un inglés avanzado, solo desenvolverte con soltura en situaciones comunes. En ese sentido, las áreas que se evalúan son las siguientes:

Expresión oral:

Tendrás que entablar una conversación sencilla con el oficial, respondiendo preguntas sobre tu vida y el proceso de naturalización.

Lectura:

Se te pedirá leer en voz alta hasta tres oraciones, y bastará con que leas correctamente una para cumplir con este requisito.

Escritura:

Deberás escribir una oración dictada por el oficial. Si logras hacerlo bien en al menos una de tres oportunidades, habrás demostrado tu habilidad escrita.

¿Cuál es el formulario que se necesita para naturalizarte como ciudadano americano?

Para comenzar el trámite de ciudadanía en Estados Unidos, es necesario presentar el Formulario N-400. Este formulario se envía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Es importante completarlo correctamente y entregar todos los documentos necesarios para no retrasar el proceso.