Detenciones durante redadas por agentes del ICE: ¿cómo reaccionar frente a esta situación?

Las redadas de ICE pueden generar miedo y confusión, especialmente si no sabes cómo reaccionar. Es fundamental mantener la calma y conocer tus derechos para protegerte durante una detención.

PUEDES VER: Comunidad activista en Los Ángeles realiza esta estrategia para advertir sobre alguna redada del ICE

Existen pasos específicos que puedes seguir si eres detenido por agentes de ICE, como permanecer en silencio y no firmar documentos sin asesoría legal. Prepararte para esta situación puede marcar la diferencia.

¿Cómo reaccionar frente a una detención durante una redada del ICE?

Si eres detenido durante una redada del ICE, lo más importante es mantener la tranquilidad y evitar el pánico. Ten en cuenta que tienes derechos, como el derecho a permanecer en silencio. No estás obligado a dar información personal ni a firmar documentos sin la presencia de un abogado.

Es fundamental que, en caso de detención, pidas hablar con un abogado lo antes posible. No te dejes presionar para hacer declaraciones que puedan perjudicarte. Además, asegúrate de comunicarles a tus familiares lo sucedido tan pronto como puedas.

¿Qué hacer si te detienen en una audiencia judicial?

Si te detienen en una audiencia judicial, es crucial que le pidas a tu abogado que te explique tus opciones legales y las repercusiones que podrían surgir. Además, debes mantener la calma y seguir las recomendaciones de tu abogado para asegurar una defensa adecuada de tu situación.