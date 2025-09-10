Atención inmigrantes indocumentados: este es el formulario que se utiliza para la petición de un familiar extranjero en EE. UU.
Si buscas pedir a un familiar extranjero para la residencia permanente legal, este formulario es vital durante su proceso en USCIS.
Si eres un inmigrante indocumentado en Estados Unidos y deseas solicitar la residencia para un familiar extranjero, es importante saber qué formulario necesitas. El proceso puede parecer complicado, pero con la información correcta, podrás navegarlo de manera efectiva.
El formulario que se utiliza para hacer la petición de un familiar extranjero en EE. UU. es esencial para comenzar el trámite. Asegúrate de completar todos los requisitos y seguir las instrucciones adecuadas para evitar retrasos en tu solicitud.
PUEDES VER: Atención inmigrantes: ¿qué hacer si tu familiar fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE)?
Este es el formulario que se utiliza para la petición de un familiar extranjero
La Petición I-130 es el primer paso que un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal debe dar para ayudar a un familiar extranjero en su trámite para obtener la tarjeta de residencia o green card. Aunque no otorga estatus migratorio de forma inmediata, es el inicio del proceso para la inmigración familiar. Este formulario se puede enviar electrónicamente o por correo a USCIS.
La principal finalidad de la Petición I-130 es demostrar que existe una relación legítima entre el ciudadano o residente y el familiar extranjero que desea obtener la residencia en Estados Unidos. Este trámite es crucial para comenzar el proceso de reunificación familiar, por lo que debe completarse con precisión para evitar demoras.
Aunque la I-130 no proporciona una resolución instantánea, representa el primer paso esencial en el camino hacia la residencia permanente. Es fundamental seguir todas las directrices de USCIS y estar listo para responder a cualquier solicitud adicional que pueda surgir durante el proceso.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50