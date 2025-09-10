Esta importante herramienta de USCIS evita que los extranjeros voten en las elecciones estadounidenses
USCIS implementa una herramienta clave para garantizar que los extranjeros no voten en las elecciones de EE. UU., protegiendo así la integridad electoral.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha desarrollado una herramienta fundamental que ayuda a evitar que personas no autorizadas participen en las elecciones del país. Este mecanismo de seguridad es crucial para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses ejerzan su derecho al voto.
PUEDES VER: Alerta inmigrantes legales en EE. UU.: este es el famoso formulario de USCIS para renovar tu Green Card
A través de esta tecnología, USCIS puede identificar y prevenir el registro de votantes extranjeros, asegurando que el proceso electoral sea justo y transparente. La herramienta refuerza las medidas legales que prohíben la participación de no ciudadanos en los comicios nacionales.
¿Cuál es herramienta de USCIS que evita que los extranjeros voten en las elecciones?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha actualizado su programa SAVE, proporcionando una fuente confiable para verificar tanto el estatus migratorio como la ciudadanía estadounidense. Gracias a esta actualización, las autoridades estatales y locales pueden usar los números de Seguro Social para verificar si una persona es ciudadana y evitar que los extranjeros voten en las elecciones.
En ese sentido, el sistema SAVE es esencial para prevenir el fraude electoral, asegurando que solo los ciudadanos de EE. UU. participen en las elecciones. La actualización también permite a las agencias locales y estatales acceder de manera más eficiente a la información necesaria para validar la ciudadanía de los votantes.
Con estos cambios, USCIS refuerza el control sobre el registro de votantes, mejorando la transparencia y la seguridad del proceso electoral. La integración de la verificación a través de los números de Seguro Social agiliza el sistema, brindando una mayor protección para la integridad de las elecciones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50