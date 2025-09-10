Esta importante herramienta de USCIS evita que los extranjeros voten en las elecciones estadounidenses

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha desarrollado una herramienta fundamental que ayuda a evitar que personas no autorizadas participen en las elecciones del país. Este mecanismo de seguridad es crucial para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses ejerzan su derecho al voto.

A través de esta tecnología, USCIS puede identificar y prevenir el registro de votantes extranjeros, asegurando que el proceso electoral sea justo y transparente. La herramienta refuerza las medidas legales que prohíben la participación de no ciudadanos en los comicios nacionales.

¿Cuál es herramienta de USCIS que evita que los extranjeros voten en las elecciones?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) ha actualizado su programa SAVE, proporcionando una fuente confiable para verificar tanto el estatus migratorio como la ciudadanía estadounidense. Gracias a esta actualización, las autoridades estatales y locales pueden usar los números de Seguro Social para verificar si una persona es ciudadana y evitar que los extranjeros voten en las elecciones.

En ese sentido, el sistema SAVE es esencial para prevenir el fraude electoral, asegurando que solo los ciudadanos de EE. UU. participen en las elecciones. La actualización también permite a las agencias locales y estatales acceder de manera más eficiente a la información necesaria para validar la ciudadanía de los votantes.

Con estos cambios, USCIS refuerza el control sobre el registro de votantes, mejorando la transparencia y la seguridad del proceso electoral. La integración de la verificación a través de los números de Seguro Social agiliza el sistema, brindando una mayor protección para la integridad de las elecciones.