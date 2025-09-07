- Hoy:
Chicago rechaza fuerza militar por parte del gobierno de Trump y advierten con esta medida a agentes de ICE
Chicago se opone al uso de fuerzas militares por parte del gobierno de Trump y lanza una advertencia a ICE, defendiendo los derechos de los inmigrantes.
Chicago ha expresado su rechazo a la intervención de fuerzas militares en su territorio, especialmente en el contexto de las acciones del gobierno de Trump. Las autoridades locales consideran que esta medida violaría los derechos de los residentes y pondría en riesgo la seguridad de la comunidad inmigrante.
La ciudad ha emitido una firme advertencia a los agentes de ICE, subrayando que no tolerarán tácticas agresivas ni detenciones arbitrarias. En ese sentido, esta postura refuerza el compromiso de Chicago con los derechos humanos y su política de santuario, que protege a los inmigrantes de políticas federales más estrictas.
Chicago rechaza fuerza militar por parte del gobierno de Trump
Chicago sigue siendo escenario de incertidumbre ante la posible intervención de la Guardia Nacional, mientras crecen las preocupaciones tras el anuncio de Tom Homan, zar de la frontera de EE. UU., sobre los próximos operativos migratorios durante el actual gobierno de Donald Trump.
La ciudad está en alerta, temiendo que estas acciones intensifiquen las detenciones y afecten a la comunidad inmigrante. En reacción, un grupo de personas se reunió frente a hoteles donde, según se cree, se hospedan agentes de ICE.
Esta manifestación refleja el rechazo de los residentes a las políticas migratorias más duras del gobierno federal. Los defensores de los derechos civiles temen que tanto las operativos de ICE como el despliegue de la Guardia Nacional agraven la persecución contra los inmigrantes, particularmente aquellos sin estatus legal.
Chicago como ciudad santuario
En medio de esta creciente tensión, las autoridades de Chicago reafirmaron su compromiso con la protección de los inmigrantes bajo su política de "ciudad santuario". A pesar de las presiones del gobierno federal, la ciudad sigue buscando alternativas para asegurar la protección y los derechos de sus habitantes frente a las acciones migratorias de la administración Trump.
