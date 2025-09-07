ICE podrá acceder a esta herramienta que le ayudaría en los procesos de detención a inmigrantes ilegales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá acceso a una herramienta tecnológica avanzada. Este recurso promete facilitar los procesos de búsqueda y detención de personas que se encuentran en el país sin autorización legal. La medida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y comunidades migrantes.

La herramienta, cuya implementación ha sido recientemente aprobada, permitirá a ICE optimizar sus operaciones de vigilancia y rastreo. Expertos advierten sobre el posible uso indebido de esta tecnología, especialmente en comunidades vulnerables.

ICE podrá acceder a esta herramienta digital

Se ha dado a conocer que ICE tendrá acceso a una herramienta digital de espionaje telefónico llamada 'Graphite' y hasta se puede infiltrar en cualquier celular, llegando a poder leer mensajes, rastrear ubicaciones, acceder a fotos, etc.

Por lo que organizaciones defensoras promigrantes han calificado como una acción bastante difícil para la comunidad extranjera, ya que la información es privada y esto puede tener un efecto psicológico, ya que no tendrás la libertad de usar tus propios teléfonos en tu hogar.

Por lo que de acuerdo con expertos legales, esta nueva medida durante el gobierno de Donald Trump podría llegar a los tribunales estadounidenses, ya que libertad de expresión podría verse vulnerada.