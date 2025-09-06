Toma tus precauciones: ¿cuánto tiempo puedo quedarme en EE. UU. con una visa de turista?

Si planeas visitar Estados Unidos con una visa de turista, es crucial conocer las restricciones de tiempo. Aunque la visa te permite ingresar, el periodo de permanencia no es indefinido.

Generalmente, los oficiales de inmigración determinan cuánto tiempo puedes quedarte al momento de tu entrada. Es fundamental cumplir con los plazos establecidos para evitar problemas legales o la negación de futuras visitas.

¿Cuánto tiempo puedes permanecer en EE. UU. con una visa de turista?

Con una visa de turista, el tiempo de permanencia permitido suele ser de entre 3 y 6 meses, pero la duración exacta depende de la decisión del oficial de inmigración al momento de tu entrada al país. Este periodo no es fijo, por lo que puede ser menor en algunas situaciones.

Si necesitas más tiempo, tienes la opción de solicitar una extensión, siempre dentro de las condiciones que impongan las autoridades de EE. UU. Es fundamental no exceder el tiempo aprobado, ya que hacerlo podría complicar futuras solicitudes de visa o incluso impedir tu entrada a EE. UU.

¿Qué es una visa de turista?

La visa de turista es un permiso temporal que te autoriza a ingresar a EE. UU. con fines de turismo, vacaciones o tratamiento médico. No te permite trabajar ni estudiar, y se otorga por un periodo limitado.