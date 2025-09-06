0
EN DIRECTO
Portugal vs Armenia EN VIVO por las Eliminatorias UEFA

Día de la Independencia de México en EE. UU: algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump

Algunos eventos del Día de la Independencia de México en EE. UU. han sido cancelados debido a amenazas relacionadas con las políticas del gobierno de Trump.

Andrea Benavente
Algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump.
Algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump. | Composición: Andrea Benavente / Líbero
COMPARTIR

Tras el anuncio de Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, varios eventos del Día de la Independencia de México programados para el 14 de septiembre fueron cancelados. Las autoridades locales temen que esta movilización de fuerzas federales pueda generar operativos migratorios, lo que ha causado preocupación entre la comunidad latina.

Celebra el Día de la Independencia de México en EE. UU.

PUEDES VER: Estos son algunos lugares para celebrar el Día de la Independencia de México si vives en Estados Unidos

Algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump

En conmemoración por el Día de la Independencia de México, en Estados Unidos, diversas comunidades latinas se organizan para realizar eventos culturales y desfiles; sin embargo, tras ser una ciudad denominada como santuario y habiéndose presentado actos vandálicos en las últimas semanas, en Chicago, el gobierno de Donald Trump tomó la decisión de anunciar el despliegue de la Guardia Nacional.

En ese sentido, la ciudad decidió suspender las celebraciones del Día de la Independencia de México programadas para el 14 de septiembre. La medida se tomó debido a la preocupación sobre posibles operativos migratorios, tal como lo advirtió el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

La medida se tomó debido a la preocupación sobre posibles operativos migratorios, tal como lo advirtió el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Esta cancelación refleja el clima de incertidumbre y temor que se ha generado entre la comunidad migrante, ante la amenaza de una mayor presencia de fuerzas federales en áreas de alta concentración latina.

Respuesta del gobernador de Illinois a Trump

El gobernador Pritzker expresó su rechazo ante la decisión de Trump de movilizar a la Guardia Nacional, argumentando que esto podría generar más miedo entre los residentes y complicar las relaciones entre la comunidad y las autoridades.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esta sería la nueva función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

  2. Se confirma la mejor noticia para inmigrantes: Este importante documento permite a grupo de LATINOS ingresar a EE. UU. por 30 días

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano