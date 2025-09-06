- Hoy:
Día de la Independencia de México en EE. UU: algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump
Algunos eventos del Día de la Independencia de México en EE. UU. han sido cancelados debido a amenazas relacionadas con las políticas del gobierno de Trump.
Tras el anuncio de Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, varios eventos del Día de la Independencia de México programados para el 14 de septiembre fueron cancelados. Las autoridades locales temen que esta movilización de fuerzas federales pueda generar operativos migratorios, lo que ha causado preocupación entre la comunidad latina.
Algunos eventos de esta ciudad son cancelados por amenaza de Trump
En conmemoración por el Día de la Independencia de México, en Estados Unidos, diversas comunidades latinas se organizan para realizar eventos culturales y desfiles; sin embargo, tras ser una ciudad denominada como santuario y habiéndose presentado actos vandálicos en las últimas semanas, en Chicago, el gobierno de Donald Trump tomó la decisión de anunciar el despliegue de la Guardia Nacional.
En ese sentido, la ciudad decidió suspender las celebraciones del Día de la Independencia de México programadas para el 14 de septiembre. La medida se tomó debido a la preocupación sobre posibles operativos migratorios, tal como lo advirtió el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.
La medida se tomó debido a la preocupación sobre posibles operativos migratorios, tal como lo advirtió el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Esta cancelación refleja el clima de incertidumbre y temor que se ha generado entre la comunidad migrante, ante la amenaza de una mayor presencia de fuerzas federales en áreas de alta concentración latina.
Respuesta del gobernador de Illinois a Trump
El gobernador Pritzker expresó su rechazo ante la decisión de Trump de movilizar a la Guardia Nacional, argumentando que esto podría generar más miedo entre los residentes y complicar las relaciones entre la comunidad y las autoridades.
