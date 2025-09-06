Estos son algunos lugares para celebrar el Día de la Independencia de México si vives en Estados Unidos

El Día de la Independencia de México es una de las festividades más esperadas del año, y si vives en Estados Unidos, hay múltiples destinos ideales para conmemorar esta fecha tan especial. Desde desfiles hasta conciertos, hay opciones para todos los gustos.

Grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston ofrecen eventos culturales, gastronómicos y musicales que destacan la rica tradición mexicana. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la fiesta y sentirte más cerca de tu país!

Algunos lugares para celebrar el Día de la Independencia de México en EE. UU.

En diversas regiones de Estados Unidos, las comunidades mexicanas celebran con entusiasmo el Día de la Independencia de México, especialmente en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Las Vegas, Houston y San Antonio, donde hay una fuerte presencia latina. En estos espacios, se organizan festivales llenos de música tradicional, danzas folklóricas, comida típica y el famoso Grito de Independencia, que habitualmente es dirigido por consulados o grupos comunitarios. Más allá de conmemorar la independencia, estas celebraciones fortalecen la identidad cultural y el orgullo entre los mexicanos que viven fuera de su país.

También en localidades más pequeñas, donde existen comunidades mexicanas, se realizan actividades como desfiles, conciertos de mariachi y ferias culturales. Instituciones como centros comunitarios, parroquias y escuelas con programas bilingües suelen involucrarse en estas conmemoraciones, promoviendo el arte, la historia y las costumbres mexicanas. Así, estas fiestas se convierten en momentos clave para compartir tradiciones, unir a las familias y reafirmar la presencia activa de la cultura mexicana en la sociedad estadounidense.

¿Qué celebra el Día de la Independencia de México?

El Día de la Independencia de México, celebrado el 16 de septiembre, rememora el inicio de la lucha por la libertad frente al dominio español. En esa fecha, el sacerdote Miguel Hidalgo dio el "Grito de Dolores", que dio inicio a una guerra que duró más de una década. Es una fiesta llena de orgullo nacional, con desfiles, música y los sabores característicos de la gastronomía mexicana.