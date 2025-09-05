- Hoy:
Ojo, inmigrantes: ¿la Green Card sirve como documento de identidad en Estados Unidos?
Conoce si la green card o tarjeta de residente permanente sirve como documento de identidad si eres un extranjero en Estados Unidos.
Muchos inmigrantes que obtienen la Green Card se preguntan si este documento puede utilizarse como identificación oficial dentro de Estados Unidos. Aunque su función principal es probar el estatus legal como residente permanente, su utilidad va más allá de la inmigración. Conocer sus alcances es clave para evitar problemas legales o confusiones.
En situaciones cotidianas como abrir una cuenta bancaria, viajar dentro del país o identificarse ante autoridades, la Green Card puede parecer suficiente. Sin embargo, no siempre es aceptada como forma principal de identificación. Por eso, es importante saber cuándo y dónde es válida, y en qué casos se recomienda tener otro documento complementario.
¿La Green Card sirve como documento de identidad en EE. UU.?
La Green Card o también conocida como 'tarjeta de residente permanente' es una tarjeta emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigracion de los Estados Unidos (USCIS) y que puede servir como un documento de identidad válido para los no ciudadanos en EE. UU. Ya que, contiene información personal como nombre completo, fotografía, fecha de nacimiento, etc.
Asimismo, la green card también sirve como prueba de estatus migratorio, en la que se demuestra que el inmigrante tiene autorización para vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.
¿Cómo solicitar la Green Card?
Para solicitar la green card o tarjeta de residente permanente, primero debes determinar si eres elegible y obtener información acerca del proceso que te permite vivir y trabajar en Estados Unidos de forma permanente.
