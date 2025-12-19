DURO GOLPE migratorio: Estados Unidos RESTRINGIRÁ visas y viajes a ciudadanos de estos dos países desde 2026

A partir de enero de 2026, Estados Unidos endurecerá de forma significativa el acceso a visas para personas con nacionalidad de Antigua y Barbuda y Dominica, tras una decisión presidencial adoptada a mediados de diciembre de 2025. La medida redefine quiénes podrán ingresar al país y bajo qué condiciones, y se apoya en evaluaciones de seguridad realizadas por agencias federales estadounidenses.

La resolución surge luego de que autoridades migratorias y de seguridad detectaran vulnerabilidades en los programas de ciudadanía por inversión que operan en ambos Estados caribeños. Según el análisis oficial, estos esquemas permiten la obtención de pasaportes sin exigir vínculos efectivos con el país emisor, lo que, a criterio del gobierno estadounidense, debilita los procesos de verificación de identidad y antecedentes.

La restricción de visas entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y no anula permisos emitidos con anterioridad.

Desde la óptica de Washington, estas deficiencias podrían facilitar el uso de documentos oficiales para eludir controles migratorios, restricciones internacionales o filtros de seguridad establecidos para el otorgamiento de visas. Por ese motivo, la proclamación presidencial establece una suspensión amplia para nuevas solicitudes de ingreso, tanto en categorías de inmigración como de no inmigración.

Cambios clave en las visas desde 2026

Con la entrada en vigor de la disposición, quedará interrumpida la emisión de visas para ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica en rubros como turismo, negocios, estudios, intercambio cultural y formación vocacional. También se habilita a las autoridades consulares de Estados Unidos a limitar la vigencia de otros permisos temporales ya existentes, siempre dentro del marco legal vigente.

No obstante, el texto contempla excepciones específicas. Podrán ingresar quienes cuenten con residencia permanente en territorio estadounidense, personas con visas otorgadas antes de la fecha límite, representantes diplomáticos y miembros de misiones internacionales, atletas acreditados y aquellos casos cuya admisión sea considerada de interés nacional.

El argumento oficial de Washington

De acuerdo con información publicada en portales gubernamentales, la principal preocupación radica en la falta de controles robustos en los procesos de concesión de ciudadanía por inversión. El gobierno estadounidense sostiene que la ausencia de requisitos de residencia real y la limitada cooperación en el intercambio de datos comprometen la seguridad de los sistemas migratorios.

El documento también advierte que estas prácticas podrían ser utilizadas por terceros para evitar sanciones, evadir alertas internacionales o sortear los mecanismos estándar de evaluación consular.

Reacciones desde el Caribe

El gobierno de Dominica, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, confirmó que ya inició gestiones diplomáticas para conocer el alcance exacto de la medida. Las autoridades señalaron que mantienen contacto directo con el Departamento de Estado de Estados Unidos para proteger los intereses de sus ciudadanos y aclarar cómo se aplicarán las restricciones a estudiantes, familias y viajeros.

Por su parte, Antigua y Barbuda manifestó su disposición a revisar junto a Washington los procedimientos de su programa de ciudadanía por inversión. El Ejecutivo local aseguró que en los últimos años introdujo ajustes para alinearse con estándares internacionales y que buscará despejar cualquier malentendido técnico que haya motivado la decisión estadounidense.

La proclamación no se limita al Caribe. El listado oficial incluye a varias naciones de África, Oceanía y otras regiones, donde se aplicarán restricciones parciales relacionadas con la duración de las visas o el acceso a trámites consulares regulares, bajo criterios similares de seguridad nacional.

Recomendaciones para los afectados

Las autoridades estadounidenses recomiendan a los ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica consultar información actualizada en los canales oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos y comunicarse con las embajadas o consulados correspondientes antes de iniciar cualquier trámite o viaje.

Hasta ahora, no se ha anunciado la cancelación automática de visas emitidas antes del 1 de enero de 2026. Ambos gobiernos confirmaron que continúan las conversaciones diplomáticas con el objetivo de restablecer, a futuro, las condiciones habituales de movilidad y cooperación bilateral.

Impacto en el turismo y la relación bilateral

La decisión no altera las recomendaciones de viaje para ciudadanos estadounidenses que visitan Antigua y Barbuda o Dominica. Estos destinos se mantienen en los niveles más bajos de alerta, sin nuevas restricciones para turistas o viajeros de negocios provenientes de Estados Unidos.

El desenlace de esta política dependerá del resultado de las negociaciones técnicas entre los gobiernos involucrados y de eventuales reformas en los sistemas de ciudadanía por inversión, que seguirán bajo escrutinio dentro de los acuerdos internacionales de seguridad y migración.