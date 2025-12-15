El detalle clave que Alianza Lima necesita para fichar a Luis Advíncula desde Boca

Alianza Lima está en modo mercado de fichajes y es por eso que se interesó en la contratación de Luis Advíncula desde Boca Juniors. Sin embargo, existe un detalle clave que necesita el cuadro blanquiazul para que este nuevo futbolista llegue a la escuadra blanquiazul.

Luis Advíncula a Alianza Lima: El detalle para que se ejecute el fichaje

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez desde su programa 'Hablemos de Max' en L1MAX, la situación de la llegada de Advíncula a Alianza está complicada y depende de una decisión que parte del lateral.

Para que el jugador de la selección peruana y actualmente en Boca Juniors llegue a la escuadra de La Victoria, este tiene que desvincularse de forma directa y concreta con su actual club, de lo contrario, este fichaje no se concretaría.

"Para mí está complicado. Franco Navarro (hijo) dijo que lo de Advíncula dependerá mucho de cómo se desvincule de Boca Juniors. Franco Navarro (padre) mencionó que van a intentar traerlo hasta donde se pueda", dijo la comunicadora.

Es importante mencionar que Luis Advíncula tiene un contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que le resta una temporada más en su actual club antes de quedar como jugador libre.

Sin embargo, si Alianza Lima desea fichar sí o sí al lateral de la selección peruana, tendrá que pagar la cláusula de salida que pida el cuadro argentino para la liberación del lateral.

Actualmente, la carta pase de Advíncula vale 300 mil euros en el mercado de transferencias; sin embargo, Boca podría modificar esta cantidad y solicitar a Alianza la suma que consideren adecuada para concretar su fichaje.