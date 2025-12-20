La comunidad venezolana en Florida, Estados Unidos, ha manifestado su descontento ante las políticas implementadas por la administración de Trump, las cuales impactan directamente a su país natal. Los inmigrantes expresaron su preocupación por las medidas que consideran perjudiciales, como las sanciones económicas y la restricción de visas, que complican aún más la situación del país latino.

Venezolanos en este estado rechazan las amenazas de Trump que perjudican a su país de origen

Mediante diversas manifestaciones y actividades comunitarias en EE. UU., los venezolanos buscan visibilizar su lucha y abogar por un cambio que beneficie a su nación. La dispersión de este grupo se une en un llamado a la solidaridad internacional, resaltando la necesidad de un enfoque más humanitario y comprensivo hacia la crisis que atraviesa Venezuela.

Mediante los comentarios compartidos por estos extranjeros a npr.org, se conoció que las acciones y amenazas de la administración Trump hacia Venezuela siguen siendo objeto de atención en el sur de Florida, donde se concentra una gran población de venezolanos, quienes han rechazado este tipo de acciones:

Muchos han resaltado que la administración ha ejecutado más de dos docenas de operaciones contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas, resultando en más de cien muertes.

Esta semana, el presidente Trump implementó un bloqueo a petroleros sancionados, lo que ha generado un amplio respaldo entre los expatriados venezolanos, quienes esperan que estas medidas propicien un cambio de régimen.

Florida, que alberga la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos, ha visto a muchos de sus residentes llegar en diferentes momentos, algunos desde hace décadas.

Por su parte, Rafael Pineyro, concejal de Doral, un suburbio de Miami con un 40% de población venezolana, compartió que su familia emigró en 1999, anticipando que el país de Maduro podría convertirse en otra Cuba bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Él señaló un optimismo cauteloso en su comunidad, confiando en que las acciones de Trump puedan forzar al presidente a dejar el poder.

Por su lado, Ernesto Ackerman, empresario jubilado y presidente del grupo Ciudadanos Venezolanos-Americanos Independientes, también respalda a Trump, pero se mostró decepcionado por la falta de acción durante su primer mandato. No obstante, Ackerman resaltó que esta vez las intenciones del presidente son serias y que se vislumbra una posibilidad real de cambio en Venezuela.

Temor por la deportación de venezolanos de EE. UU.

Bajo el contexto de un cambio de régimen en Venezuela, la postura del presidente Trump respecto a la inmigración ha suscitado inquietud y sufrimiento entre los venezolanos.

En medio de la agitación política, el anuncio de una zona de exclusión aérea y la posibilidad de una intervención militar no han logrado mitigar la decisión del gobierno estadounidense de revocar el estatus de protección temporal (TPS) que beneficiaba a aproximadamente 600.000 venezolanos.

Asimismo, se ha cancelado la tramitación de todas las solicitudes de inmigración, afectando a quienes buscaban asilo o residencias permanentes. El concejal Pineyro, aunque manifiesta su apoyo incondicional a Trump, expresa su preocupación por el bienestar de su comunidad.