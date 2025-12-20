SUSPENDEN lotería de visas de EE. UU.: qué es y cómo afecta a los inmigrantes que esperaban aplicar

La lotería de visas o Programa de Visas de Diversidad (DV1), uno de los caminos legales más populares para inmigrantes, ha sido suspendida por el gobierno de Donald Trump. Con la cancelación de este programa, más de 50.000 personas al año perderán la oportunidad de emigrar legalmente a Estados Unidos o de regularizar su estatus si ya se encuentran en el país.

Esta medida afecta profundamente a miles de personas en todo el mundo que dependían de este proceso para obtener una green card. El programa DV1 ofrece hasta 55,000 visas anuales a personas de países con baja representación en la migración hacia EE. UU., pero, tras el ataque en la Universidad de Brown, Trump decidió suspenderlo. El presunto atacante, un ciudadano portugués, había ingresado al país gracias a este programa.

¿Qué es la lotería de visas DV1?

El Programa de Visas de Diversidad es un sorteo anual que otorga tarjetas de residencia a ciudadanos de países que no han enviado muchos inmigrantes a EE. UU. en los últimos cinco años. Cada año, hasta 55,000 personas son seleccionadas para participar, lo que representa una vía legal y accesible para quienes no tienen otra forma de emigrar.

Suspensión de la lotería de visas de EE. UU. afecta a miles de inmigrantes.

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con dos requisitos: ser originarios de un país que no haya enviado más de 50,000 inmigrantes a EE. UU. en los últimos cinco años y contar con un diploma de secundaria o al menos dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años. Sin embargo, ser seleccionado no garantiza una visa, solo el derecho a solicitarla.

¿Cómo afecta la suspensión del programa?

La suspensión de la lotería de visas afectará no solo a aquellos que ya habían sido seleccionados para el sorteo de este año, sino también a futuros solicitantes. Para más de 20 millones de personas que aplican anualmente, este era un camino legítimo para emigrar. Además, miles de personas que ya estaban en EE. UU. en calidad de no inmigrantes también perderán la posibilidad de regularizar su estatus.

África, que históricamente ha sido el continente más beneficiado por este programa, se verá especialmente afectada. En el último sorteo, casi 42% de los seleccionados procedían de países africanos. Además, regiones como Europa y Asia también pierden una vía clave para emigrar a EE. UU.