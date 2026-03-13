¡Grave acusación! La Asamblea de Jefes de Manitoba (AMC) en EE. UU., ha expresado su total preocupación luego que se revelara el relato de una anciana, quien denunció haber sido acosada y forzada a salir de un Walmart en Winnipeg por parte de personal de seguridad privada, sin ninguna justificación. ¿Qué se conoce sobre el caso?

Adulta mayor revela haber sido acosada y obligada a abandonar Walmart por personal de seguridad

‘manitobachiefs.com’ compartió más información al respecto. Mary Laquette, una adulta mayor, residente de Winnipeg, en EE. UU., no pudo evitar compartir su experiencia en un Walmart, donde sufrió un incidente. Este hecho se dio en el establecimiento ubicado en la avenida Ellice, donde frecuentemente realiza sus compras.

Adulta mayor revela haber sido acosada y obligada a abandonar Walmart por personal de seguridad.

La mujer, quien utiliza un andador para moverse, aseguró a las autoridades que tenía la intención de pagar por sus artículos y que nunca entendió la situación. “Ni siquiera se me pasó por la cabeza robar. Me gusta ir allí”, expresó.

Además, detalló que le quitaron sus pertenencias de la mochila y que, a pesar de tener dinero para abonar lo que llevaba, fue insultada y recibió gestos obscenos. “Les grité: ‘Déjenme en paz. No estoy haciendo nada’. Y ni siquiera me hicieron caso”, explicó.

Esta situación se volvió muy tensa para Laquette, quien enfrenta problemas de movilidad. “Sabes que uso andador. ¿Cómo voy a escaparme si soy discapacitada?”, manifestó totalmente confundida ante el trato que recibió. Por ello, ante lo sucedido.

Autoridades preocupadas ante la conducta del personal de Walmart y el trato a adulta mayor

Por su parte, el jefe interino Brad Beardy, de la Primera Nación de Lake St. Martin, manifestó su preocupación por el comportamiento y la capacitación del personal de seguridad privada en esta tienda. “Esto es sumamente decepcionante”, afirmó.

“Una anciana de nuestra comunidad jamás debería ser tratada de esta manera. Walmart y las empresas de seguridad que contratan tienen la responsabilidad de garantizar que las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Lo sucedido aquí plantea serias dudas sobre cómo se capacita y supervisa a estos equipos de seguridad”, sentenció.

Mientras tanto, Kyra Wilson, jefa general de la AMC, señaló que el incidente refleja un patrón alarmante que requiere atención inmediata. Enfatizó que “nuestros ancianos merecen dignidad y respeto”, subrayando la necesidad de abordar esta problemática de manera directa y pronto.