FIchajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: renovaciones, refuerzos, salidas y rumores del mercado

Kiara Montes acaba de renovar su contrato con Regatas Lima y Mara Leão podría salir de Universitario. Revisa aquí el movimiento de la Liga Peruana de Vóley.

    Gary Huaman
    Revisa el movimiento de cara a la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley.
    Revisa el movimiento de cara a la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
    Pese a que estamos a tan solo un partido de conocer al nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley, que saldrá de Alianza Lima vs. Universidad San Martín, ya empezó a moverse el mercado de fichajes para la temporada 2026-27.

    Mara Leão ha sido una de las grandes figuras de Universitario en la temporada.

    De momento, Regatas Lima anunció la renovación de su capitana Kiara Montes, quien sonaba para otros clubes como Universitario de Deportes. Asimismo, el cuadro crema podría perder a su central brasileña Mara Leão. En la siguiente nota podrás revisar los rumores de los principales equipos de la Liga Peruana de Vóley.

    Alianza Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Rumores

    • Cristina Cuba (fichaje)
    • Doris Gonzáles (salida)

    Universitario: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (salida)
    • Angélica Malinverno (salida)
    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Laura Grajales (fichaje)
    • Coraima Gómez (salida)
    • Mara Leão (salida)
    • Mirian Patiño (salida)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (DT)

    San Martín: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Rumores

    • Marco Blanco, entrenador (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Adeola Owokoniran (salida)
    • Simone Scherer (salida)
    • Catherine Flood (fichaje)

    Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Bajas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan
    • Kiara Montes

    Rumores

    • Simone Scherer (fichaje)

    Círcolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovaciones

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmada)

    Bajas

    • Astrid Ruiz

    Refuerzos

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas

    Rebaza Acosta: fichajes, bajas, rumores y salidas

    Bajas

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

