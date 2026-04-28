FIchajes Liga Peruana de Vóley 2026-27: renovaciones, refuerzos, salidas y rumores del mercado
Kiara Montes acaba de renovar su contrato con Regatas Lima y Mara Leão podría salir de Universitario. Revisa aquí el movimiento de la Liga Peruana de Vóley.
Pese a que estamos a tan solo un partido de conocer al nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley, que saldrá de Alianza Lima vs. Universidad San Martín, ya empezó a moverse el mercado de fichajes para la temporada 2026-27.
De momento, Regatas Lima anunció la renovación de su capitana Kiara Montes, quien sonaba para otros clubes como Universitario de Deportes. Asimismo, el cuadro crema podría perder a su central brasileña Mara Leão. En la siguiente nota podrás revisar los rumores de los principales equipos de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Rumores
- Cristina Cuba (fichaje)
- Doris Gonzáles (salida)
Universitario: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
- Coraima Gómez (salida)
- Mara Leão (salida)
- Mirian Patiño (salida)
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT)
San Martín: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Rumores
- Marco Blanco, entrenador (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Bajas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
- Kiara Montes
Rumores
- Simone Scherer (fichaje)
Círcolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovaciones
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmada)
Bajas
- Astrid Ruiz
Refuerzos
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
Rebaza Acosta: fichajes, bajas, rumores y salidas
Bajas
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
