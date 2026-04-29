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Figura extranjera de Universitario impacta a hinchas con mensaje de despedida: "Adiós"
¡Sorpresivo! Una figura de Universitario sorprendió a los hinchas con un mensaje en sus redes con sabor a despedida, en medio del interés de otros equipos por su fichaje.
Universitario de Deportes trabaja arduamente en la gestión de su plantilla con el objetivo de armar el mejor equipo posible en cada una de sus competencias, como la Liga 1, Liga Femenina y la Liga Peruana de Vóley, con el fin de pelear por el título nacional. Sin embargo, una figura titular del equipo sorprendió al publicar un mensaje de despedida, en medio de rumores e interés de otros clubes.
Figura extranjera de Universitario impacta a hinchas con mensaje de despedida
En esta ocasión, nos referimos al plantel de Universitario Vóley, que ya empezó a planificar sus fichajes y renovaciones para la siguiente campaña de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, la voleibolista Maluh Oliveira sorprendió con un mensaje en el que se despidió del equipo.
Mediante su cuenta de Instagram, la jugadora publicó una fotografía de una maleta de viaje junto con una camiseta de las ‘Pumas’. Sin embargo, eso no fue lo único, ya que también añadió la frase: “Es hora de decir adiós”, lo que dejó consternados a los hinchas por su futuro.
Maluh Olivera dejó mensaje de despedida de Universitario
Cabe señalar que la voleibolista brasileña ha sonado con fuerza para dejar el equipo tras el final de la temporada, por lo que este mensaje no hace más que avivar los rumores de una posible salida. Una noticia que, de confirmarse, será un gran golpe para la ‘U’, considerando que Oliveira es trascendental en el juego.
Maluh Oliveira reveló oferta de otros clubes
La noticia de una posible salida de Universitario Vóley fue alimentada especialmente luego de que la propia Maluh Oliveira revelara que tiene ofertas de otros equipos y que no era segura su permanencia en el club. “No sé, depende de muchas cosas, en realidad. Tengo otras ofertas, sí, pero hablé un poco con Fabrizio (Acerbi) y mi futuro se va a decidir, creo, esta semana o a más tardar el próximo mes”, indicó la jugadora en su momento.
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