Universitario vs Nacional EN VIVO: cuándo juega, horario, pronóstico y dónde ver partido por Copa Libertadores
El partido entre Universitario vs Nacional se juega este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto del duelo de Copa Libertadores desde la previa.
Universitario vs Nacional se enfrentan cara a cara este miércoles 29 de abril desde las 9.00 p. m. en el horario peruano y a las 11.00 p. m. en el uruguayo. El partido que corresponde a la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores, tendrá la transmisión de ESPN y Disney Plus. Sigue aquí el compromiso con pronóstico reservado.
Universitario vs. Nacional por la Copa Libertadores 2026
Universitario afronta el partido con la urgencia de sumar de a tres, luego de ceder puntos en casa en su última presentación continental ante Coquimbo Unido, en un resultado que lo obliga a reaccionar para no complicar sus opciones de clasificación a la siguiente etapa de la Copa.
El equipo dirigido de manera interina por 'Coco' Araujo buscará hacerse fuerte en Ate y reencontrarse con su mejor versión frente a su gente, en un duelo en el que la presión será un factor determinante. Enfrente estará Nacional, uno de los líderes del grupo, que llega con mejores sensaciones en el torneo que en su liga local, donde ha tenido resultados irregulares.
Universitario se mide ante Nacional por Copa Libertadores.
Ambos equipos también arriban tras derrotas en sus respectivos campeonatos domésticos, por lo que el choque en Lima aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica. Universitario llega tras caer por 2-1 ante Alianza Atlético, mientras que Nacional perdió frente a Danubio por el mismo marcador (2-1).
El cuadro 'merengue' asume el encuentro con el regreso de Lisandro Alzugaray; sin embargo, hay ausencias que preocupan a los hinchas, como las de Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra. Otra novedad es la inclusión de Sekou Gassama en la lista de concentrados.
¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas ningún instante del partido de Universitario vs. Nacional, por la Copa Libertadores.
- México: 8.00 p. m.
- Perú: 9.00 p. m.
- Ecuador: 9.30 p. m.
- Colombia: 9.00 p. m.
- Bolivia: 10.00 p. m.
- Venezuela: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 10.00 p. m.
- Argentina: 11.00 p. m.
- Brasil: 11.00 p. m.
- Uruguay: 11.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
- Chile: 11.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (del jueves 30)
¿Dónde ver Universitario vs Nacional EN VIVO?
El partido entre Universitario vs. Nacional, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, contará con la transmisión EN VIVO de ESPN y por la plataforma de Disney Plus.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Nacional EN VIVO por internet?
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+
- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- México: Disney+ Premium Mexico
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- España: Como
- Alemania: Como
Universitario vs. Nacional: posibles alineaciones
Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Nacional: Luis Mejía; Sebastián Coates, Agustín Rogel, Paolo Calione, Baltasar Barcia; Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Nicolás López y Maxi Gómez.
Universitario vs. Nacional pronóstico: apuestas y cuotas
|Partido
|Universitario
|empate
|Nacional
|Betsson
|2.32
|2.98
|3.25
|Betano.pe
|2.40
|3.10
|3.50
|bet365
|2.35
|3.00
|3.40
|1xBet
|2.35
|3.11
|3.40
|CoolbetLATAM
|2.30
|3.05
|3.50
|DoradoBet
|2.42
|3.00
|3.33
Universitario vs Nacional: historial de enfrentamientos
- Nacional 2-1 Universitario | 14.01.15 | Amistoso
- Universitario 2-2 Nacional | 16.04.03 | Copa Libertadores
- Nacional 2-0 Universitario | 19.03.03 | Copa Libertadores
¿Dónde juega Universitario vs. Nacional?
Estadio Monumental.
El Estadio Monumental será escenario del duelo entre Universitario vs Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Este recinto deportivo es propiedad de la ‘U’ y su capacidad supera a 80.000 personas.
Entradas Universitario vs Nacional:
Ticketmaster es la boletería virtual encargada de la venta de entradas para el partido entre Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores.
- Norte: S/50.00
- Sur: S/50.00
- Oriente: S/115.00
- Occidente central: S/195.00
- Occidente lateral: S/140.00
- Palco Monumental: S/250.00
