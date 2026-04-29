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Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

Mauro Cantoro pone a Cristal por encima de Alianza y Universitario: “El más importante del Perú”

El exjugador de Universitario sorprendió al referirse a la importancia que tiene Sporting Cristal a nivel internacional. ¿Por qué lo dijo? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Mauro Cantoro puso por encima a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/La Barra Libre con Aldo Olcese
Mauro Cantoro puso por encima a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/La Barra Libre con Aldo Olcese
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Mauro Cantoro habló sobre el presente del fútbol nacional y generó polémica tras su comentario respecto a los equipos grandes de la Liga 1. El ex Universitario de Deportes sorprendió al elegir a Sporting Cristal como el club más importante en la actualidad, dejando de lado a la ‘U’ y a Alianza Lima.

Sucede que, a pesar de que los celestes ya se olvidaron prácticamente del Torneo Apertura y deberán pensar en el Clausura, el ‘Toro’ justificó su elección debido al buen rendimiento que viene mostrando el equipo rimense en la Copa Libertadores.

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Mauro Cantoro pone a Sporting Cristal por encima de Alianza y Universitario

Para Cantoro, el presente de Cristal en la Copa Libertadores lo convierte en el club más importante del Perú, pues considera que le da otra visibilidad a nivel internacional.

"Hoy, Cristal termina siendo el equipo más importante del Perú. Esto te da otro plus, jugar Copa Libertadores a nivel internacional te da otra mirada hacia el mundo, hacia Sudamérica. Hoy Cristal al Perú lo dejó bien parado", empezó diciendo.

Cantoro también se refirió al irregular momento de Sporting Cristal en la Liga 1. El exfutbolista señaló que es evidente que el comando técnico priorizó la competencia internacional, lo que habría influido en su mala racha en el Torneo Apertura.

"Igual cuando no te sientes bien y te ves lejos en el torneo local, ya es notorio que se enfocó mucho en el torneo internacional, pero lo está haciendo bien. No tengo dudas que, con este triunfo, está fuerte para pasar de fase de grupos", complementó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Tras la victoria en la Copa Libertadores, Sporting Cristal deberá mentalizarse en el Apertura, donde enfrentará a Cusco FC por la fecha 13. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 11.00 p. m. en territorio peruano.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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