¿Kevin Quevedo no continuará en Alianza Lima? La verdad sobre el futuro del futbolista
De acuerdo con información de José Varela, Kevin Quevedo tendría un futuro incierto tras conocerse que está próximo a finalizar su contrato.
Kevin Quevedo no estaría atravesando un buen momento en Alianza Lima. Más allá de lo futbolístico, su futuro con los blanquiazules estaría en duda para la siguiente temporada. De acuerdo con información del periodista José Varela, en el programa Modo Fútbol, Quevedo termina contrato a fin de año. No obstante, se deja en claro que todavía existen dudas dentro de la interna íntima. ¿Por qué?.
¿Kevin Quevedo no continuará en Alianza Lima?
De acuerdo con el periodista, hay varios jugadores en Alianza Lima que están por terminar contrato, y uno de ellos es Quevedo. Varela explicó que, según sus fuentes, debido a que los blanquiazules no han ganado ningún título en la temporada, por el momento no se ha decidido gestionar las renovaciones.
“Definitivamente hay algunos jugadores que acaban contrato este año, como por ejemplo Kevin Quevedo, uno de los futbolistas que termina vínculo esta temporada. Hasta he contrastado esto. Anoche conversaba con alguien que me aseguró ello y, a la vez, consulté en Alianza Lima si ya se activó alguna posibilidad de renovación, no solo con Kevin Quevedo, sino con otros jugadores que también terminan contrato este año. Me fueron muy puntuales: Alianza Lima todavía no ha ganado nada”.
“Esperan que termine el Torneo Apertura. Tienen la fe y la confianza de que, en base a los hechos y resultados que Alianza Lima vaya consiguiendo, seguramente en el camino algunos jugadores que acaban contrato este año puedan empezar a gestionar su renovación”, explicó el periodista deportivo.
Rendimiento de Kevin Quevedo con Alianza Lima
En la Liga 1, Kevin Quevedo ha podido disputar 7 partidos en el Torneo Apertura, donde, de momento, no se ha estrenado con gol ni con asistencia.
