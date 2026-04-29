Así reaccionó la prensa colombiana ante victoria de Cristal sobre Junior: "Se cae a pedazos"

Luego del triunfo de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2026, la prensa colombiana no se guardó críticas en sus portadas oficiales para recriminar el bajo rendimiento del cuadro del 'Tiburón'. No solo se refirió a lo hecho por el conjunto celeste, sino que anticipa que el equipo de su país puede quedar fuera del torneo de Conmebol.

Reacción de la prensa colombiana tras el Sporting Cristal vs Junior

Uno de los primeros medios en pronunciarse fue Claro Sports de Colombia, quien cataloga como una futura eliminación de Junior de Barranquilla al solo tener un punto de nueve posibles. Asimismo, recalca que Sporting Cristal sacó provecho del hombre de más ante la expulsión de Jermein Peña.

"Sporting Cristal se aprovecha de la irresponsabilidad de Jermein Peña para hundir a Junior. Con toda la ilusión de un equipo que se ha preparado para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es imperdonable que la irresponsabilidad de un solo jugador eche el trabajo grupal abajo. Eso fue lo que le pasó a Junior en su visita a Sporting Cristal este martes. Llegaba a la tercera jornada en la última posición de su zona y sumar era una urgencia ineludible", se lee en el artículo.

Claro Sports de Colombia tras victoria de Sporting Cristal a Junior.

Siguiendo esa línea, el reconocido portal "El Tiempo" informa la caída de Junior que genera mucha alarma en la afición y en el nivel de los clubes colombianos en esta edición de la Copa Libertadores. Haciendo foco al 'Tiburón', aseguran que es un golpe duro para este elenco que se mantiene en la última casilla con un solo punto.

"Junior da otro paso en falso en la Copa Libertadores: preocupante derrota contra Sporting Cristal. El equipo barranquillero aún no gana en el grupo F. Esta victoria es un respiro para Sporting Cristal y un duro golpe para un Junior que sigue sin encontrar el rumbo en la competición continental", informan.

El Tiempo de Colombia sobre la derrota de Junior a manos de Sporting Cristal.

Otro de los medios colombianos fue la "Revista Semana", quien lapida a Junior al decir que es un equipo que se cae a pedazos por un "flojo" rendimiento ante Sporting Cristal. Saben que está en la última casilla de la tabla de posiciones y que complicó sus chances de llegar a octavos de final.

"Junior se cae a pedazos ante un flojo Sporting Cristal y se hunde en Copa Libertadores: así va la tabla del grupo F. El club barranquillero se estanca en el grupo F de la Copa Libertadores. Con este marcador, Junior de Barranquilla quedó en la última casilla en el grupo F de la Copa Libertadores tras el empate con Palmeiras en la primera fecha en la ciudad de Cartagena. Cabe recordar que en su visita a Cerro Porteño en Asunción se encontró con un 1-0 en su contra y ahora otra caída por el mismo marcador en Perú que lo hunde en la tabla de posiciones", manifiestan.