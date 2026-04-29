Mauro Silveira, portero de Junior, dejó rotundo mensaje tras perder con Cristal: "Nos arruinó"

Sporting Cristal venció 2-0 a Junior por la fecha tres del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste sacó provecho de la expulsión de Peña en el cuadro colombiano, por lo que obtuvo tres puntos clave para soñar con la clasificación a octavos de final. Sin embargo, la otra cara de la moneda la mostró el elenco Tiburón que, mediante su portero, Mauro Silveira, dijo de todo tras esta derrota que complica sus aspiraciones en el torneo de la Conmebol.

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Arquero de Junior molesto tras derrota con Sporting Cristal

En diálogo con ESPN, Mauro Silveira criticó a su compañero Jermein Peña por hacerse expulsar a los 20 minutos del encuentro. Le atribuyó toda la responsabilidad al defensa central de Junior, ya que no es la primera vez que perjudica al plantel de esta manera. De hecho, catalogó como "falta de respeto" que estos sucesos se den constantemente.

Siguiendo esa línea, el guardameta de Junior calificó a Sporting Cristal como un equipo "grande", ya que tiene una idea de juego consolidada y, al ver un panorama favorable, como tener un hombre de más, era prácticamente imposible sostener el marcador en cero ante los celestes.

"La explicación fue que al minuto 20 la expulsión que nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para este partido. No lo hemos visto a Peña, pero fue una falta a nosotros muy grande que ya cometió antes. El plantel se hablará con él y se tomará las decisiones. Nos arruina todo el partido. Ya jugando con un equipo grande como es Sporting Cristal, que tiene claro su idea... con un jugador menos casi imposible ganarlo acá. Era roja. Estoy molesto con Peña, es una falta de respeto a los compañeros. La verdad teníamos que sacar un punto aquí para pelear. Solo sirve ganar", expresó a ESPN.

(VIDEO: ESPN)

Así va la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Así marcha la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras la victoria de Sporting Cristal ante Junior: