Prensa colombiana elogió a futbolista de Sporting Cristal tras victoria ante Junior: "Preciso"

Sporting Cristal se impuso por 2-0 a Junior en la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses lograron mostrar un gran nivel y escalaron al liderato del Grupo F, encaminando su clasificación a los octavos de final. Tras este resultado, la prensa colombiana se pronunció y decidió elogiar a un habilidoso jugador de la escuadra del Rímac.

Prensa colombiana elogió a futbolista de Sporting Cristal

En una de las noches mágicas de la Libertadores, Sporting Cristal volvió a vencer de local en el torneo continental y dejó casi eliminado a Junior. Sin embargo, en este partido se vio una gran mejora en jugadores puntuales que venían de criticados rendimientos. Uno de ellos fue Catriel Cabellos, quien fue el autor del segundo gol y se estrenó como goleador en la temporada.

El volante nacional apareció en el área en los últimos minutos del partido y tras una gran jugada individual ejecutó un gran disparo que entró al fondo del arco. Precisamente, el medio colombiano ‘El Heraldo’ no dudó en destacar las virtudes que mostró Catriel en esta jugada.

Prensa colombiana elogió a Catriel Cabellos tras su gol ante Junior.

“Pero el argentino Catriel Cabellos no falló. En una buena jugada, ya en tiempo de adición, eludió a un marcador y concretó con un remate preciso al que Silveira no pudo llegar”, señalaron en su publicación.

Cabe resaltar que el gol de Catriel Cabellos le dio un gran respiro a la escuadra bajopontina, sentenciando el marcador en un momento donde Junior estaba empecinado en el ataque. Además de que permitió apaciguar las críticas contra el jugador, algo que se vio reflejado en su emotiva celebración.

Así fue el gol de Catriel Cabellos ante Junior

Catriel Cabellos y su oscuro presente en Sporting Cristal

El mediocentro nacido en Argentino no ha atravesado un gran nivel en Sporting Cristal desde su llegada en la temporada pasada, mostrando una imagen diferente al talento que lo hizo destacar en Alianza Lima y Racing Club.

Catriel Cabellos en esta temporada atraviesa un presente complicado, siendo considerado como un revulsivo. En las estadísticas, el volante ha disputado 10 partidos con los rimenses y solo ha podido disputar 383 minutos en el campo.