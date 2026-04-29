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DT de Junior y su firme comentario sobre Sporting Cristal tras derrota: "Tuvo..."

Alfredo Arias, DT de Junior, se pronunció tras la derrota de su equipo a manos de Sporting Cristal en Libertadores y sorprendió con un firme comentario sobre los rimenses.

Angel Curo
DT de Junior y su firme comentario sobre Sporting Cristal tras derrota
DT de Junior y su firme comentario sobre Sporting Cristal tras derrota | Inka Digital TV | Composición: Líbero
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Sporting Cristal logró quedarse con una victoria importante por 2-0 ante Junior de Barranquilla en el marco de la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses mostraron un gran rendimiento en el campo y encaminaron su clasificación a la siguiente etapa del torneo. Tras ello, el DT del cuadro colombiano sorprendió al referirse a la gran virtud de los celestes.

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DT de Junior dio rotundo calificativo a Sporting Cristal

En la conferencia de prensa luego del partido en el Estadio de Matute, el técnico Alfredo Arias fue consultado por su opinión tras la derrota de su equipo y el rendimiento que mostró Sporting Cristal en el campo. Ante ello, el estratega expresó su malestar por la derrota, pese al buen nivel de sus jugadores, y precisó que la gran virtud que tuvieron los rimenses fue encontrar el segundo gol.

De acuerdo con sus palabras, esto les permitió a los dirigidos por Zé Ricardo afrontar los minutos finales con especial tranquilidad, además de que llegó en un momento en el que Junior estaba adelantado y buscaba el empate.

Video: Inka Digital TV

"Creo que nosotros por momentos estuvimos cerca del empate. El atributo que tuvo Cristal es que encontró el segundo gol y eso les dio tranquilidad para los últimos minutos cuando estábamos intentando empatar. El atributo del rival es que convirtió, señaló el entrenador.

Del mismo modo, Alfredo Arias expresó su enorme orgullo por el rendimiento de sus pupilos en el encuentro, pese a que durante gran parte de este jugaron con un hombre menos en el campo. Además, lamentó que no aprovecharan sus oportunidades, como sí lo hizo Sporting Cristal.

"Estuvimos 82 minutos con un jugador menos, mis jugadores fueron valientes. Estoy muy orgulloso de su desempeño en esa desigualdad que se planteó el partido que ellos afrontaron. El rival encontró los goles, merito de ellos, y nosotros no concretamos cuando tuvimos la oportunidad", acotó.

Sporting Cristal es líder del Grupo F en la Copa Libertadores

Con la victoria ante Junior de Barranquilla, Sporting Cristal se posicionó como líder del Grupo F, a falta del desarrollo del partido entre Palmeiras y Cerro Porteño. El equipo rimense dio un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda, aunque aún queda la ronda de vuelta por disputarse. Sin embargo, es candidato a quedar en zona de clasificación, por lo menos, a la Copa Sudamericana.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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