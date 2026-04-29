Sporting Cristal y la exorbitante suma de dinero que recibió tras victoria a Junior por Libertadores

Sporting Cristal sumó su segunda victoria en la presente edición de la Copa Libertadores 2026. Los celestes superaron por 2-0 a Junior de Barranquilla en Matute y son líderes parciales del grupo F, a la espera de cómo quede el marcador entre Cerro Porteño y Palmeiras en Paraguay. En medio de esta euforia rimense, la Conmebol reveló el monto de dinero que percibirán por estos tres puntos obtenidos.

En un partido muy sufrido para los dirigidos por Zé Ricardo, los goles de Santiago González y Catriel Cabellos bastaron para que sumaran una nueva victoria que los ilusione con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El plantel celeste celebra en el aspecto deportivo, pero también generó un importante ingreso para la institución del Rímac.

(VIDEO: ESPN)

Sporting Cristal y el dinero que recibirá de Conmebol por victoria ante Junior

Como se conoce, la Conmebol elevó los premios económicos para la presente edición de la Copa Libertadores 2026. No solo para los equipos que vayan superando cada instancia del certamen, sino también por las victorias que obtengan en cada uno de los compromisos de la fase de grupos.

Este es el caso de Sporting Cristal, que ahora con este triunfo a Junior ha recibido una suma de 340 mil dólares por "mérito deportivo". Con esto, los celestes van acumulando un total de 680 mil dólares por las dos victorias en fase de grupos de la Copa Libertadores. Una cifra cercana al millón que permite al plantel del Rímac a evaluar nuevas inversiones para potenciar el plantel y la institución.

Los premios de la Conmebol para la Copa Libertadores 2026.

Próximo partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026

El siguiente partido de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 será ante Palmeiras. Este cotejo se jugará el próximo martes 5 de mayo a las 17.00 horas locales (19.00 horas de Brasil) en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.