Ex Peñarol sorprende a hinchas al expresar su amor por Alianza Lima: "Cariño especial"

Alianza Lima está enfocado en afrontar la recta final del Torneo Apertura 2026 con el objetivo de conseguir todos los puntos posibles y consagrarse con el título. En medio de sus preparativos, una exfigura de Peñarol de Uruguay sorprendió a los hinchas al confesar su gran cariño por los blanquiazules. Se trata de Guillermo Sanguinetti, quien tuvo un pasado en el cuadro ‘íntimo’.

PUEDES VER: Alianza Lima suma a futbolista de más de un millón de euros para pelear el título del Apertura

Ex Peñarol sorprende a hinchas al expresar su amor por Alianza Lima

El popular ‘Topo’ actualmente se encuentra al mando de Macará de Ecuador y retornó al Perú para enfrentar a Alianza Atlético por la Copa Sudamericana, donde se quedó con la victoria. Tras el partido, conversó con los medios y sorprendió al confesar su gran alegría por la actualidad de los blanquiazules.

Guillermo Sanguinetti confesó que sigue de cerca al fútbol peruano y señaló que espera que Alianza Lima logre el objetivo de salir campeón del Torneo Apertura. Además, envió un mensaje a la hinchada victoriana por el cariño que le han brindado.

Video: Raúl Chávez

"Me pone contento que (Alianza Lima) esté arriba, que esté peleando por ese campeonato. Ojalá lo logre porque tengo un cariño muy especial por toda su gente. Un abrazo grande (para los hinchas). El cariño que ellos me brindan cuando yo vengo acá a Lima es muy grande. Que le sigan metiendo para adelante y que puedan ser campeones", señaló el estratega.

Asimismo, el técnico uruguayo recordó con gran satisfacción el título que logró con Alianza Lima en la Copa Inca 2014, y resaltó que es uno de sus más gratos recuerdos.

"Es uno de los recuerdos más lindos que tengo acá en el Perú. El hecho de haber logrado esa Copa del Inca con Alianza en este estadio. Aparte, fue un partido vibrante y, hasta el día de hoy, lo pienso y se me pone un poquito la melancolía de ese campeonato que se logró", indicó.

Guillermo Sanguinetti y su pasado en Peñarol de Uruguay

Guillermo Sanguinetti ha dirigido a numerosos equipos del fútbol sudamericano. El ‘Topo’ inició su carrera en Danubio FC y poco a poco fue adquiriendo mayor protagonismo hasta que en la temporada 2006 fue contratado por Peñarol, donde se mantuvo por una temporada como asistente técnico de Gregorio Pérez.

El ‘Carbonero’ representó su última experiencia como asistente, ya que en 2008 empezó su carrera como DT principal en Gimnasia de Argentina.