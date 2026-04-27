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¿A qué hora juega Universitario vs Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Horarios y canales del partido.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver el partido Universitario vs Nacional por Copa Libertadores.
Horarios y canales para ver el partido Universitario vs Nacional por Copa Libertadores. | FOTO: Universitario y Nacional
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Si Universitario quiere clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, tiene que ganarle a Nacional de Uruguay en el Monumental, este miércoles 29 de abril. Otro resultado desatará una tormenta que provocará varias salidas del club. La U tiene un punto en el Grupo B, pero en casa perdió contra Coquimbo y ahora no tiene margen de error. Horarios y canales para ver el duelo.

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¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional?

El partido entre Universitario y Nacional se realizará este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional por la Copa Libertadores?

  • Perú: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • México: 8.00 p. m.
  • Costa Rica: 8.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.

Horarios del Universitario vs. Nacional en Estados Unidos

  • Hora del Este (ET): 9.00 p. m. (ej.: Nueva York, Miami, Washington D. C.).
  • Hora del Centro (CT): 8.00 p. m. (ej.: Chicago, Dallas, Houston).
  • Hora de la Montaña (MT): 7.00 p. m. (ej.: Denver, Phoenix).
  • Hora del Pacífico (PT): 6.00 p. m. (ej.: Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas).

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional?

La transmisión del partido entre Universitario y Nacional por Copa Libertadores estará a cargo de ESPN y Disney+ (en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela y Uruguay).

En Argentina, el duelo será televisado por FOX Sports 2 y en Chile por ESPN 5. En Brasil, Paramount transmite los partidos de la Copa Libertadores. En Estados Unidos, beIN Sports llevará el encuentro.

Universitario vs. Nacional: Precios de entradas

  • Norte: S/50,00
  • Sur: S/50,00
  • Oriente: S/115,00
  • Occidente central: S/195,00
  • Occidente lateral: S/140,00
  • Palco Monumental: S/250,00

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Universitario vs. Nacional: Historial

Universitario y Nacional se han enfrentado en 6 ocasiones en la Copa Libertadores (1971, 1972 y 2003):

  • 1 partido ganó Universitario
  • 1 partido ganó Nacional
  • 4 empates

Dato: Universitario se mantiene invicto como local frente a Nacional en la Libertadores (una victoria y dos empates).

Universitario vs. Nacional: apuestas

ApuestasUniversitarioEmpateNacional
Betsson2.582.982.92
Betano2.622.923.05
Bet3652.453.203.00
1xBet2.593.053.05
CoolBet2.503.153.00
DoradoBet2.623.003.00

Para las principales casas de apuestas, Universitario tiene una ligera ventaja sobre Nacional.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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