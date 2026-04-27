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¿A qué hora juega Universitario vs Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?
Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Nacional por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Horarios y canales del partido.
Si Universitario quiere clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, tiene que ganarle a Nacional de Uruguay en el Monumental, este miércoles 29 de abril. Otro resultado desatará una tormenta que provocará varias salidas del club. La U tiene un punto en el Grupo B, pero en casa perdió contra Coquimbo y ahora no tiene margen de error. Horarios y canales para ver el duelo.
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¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional?
El partido entre Universitario y Nacional se realizará este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional por la Copa Libertadores?
- Perú: 9.00 p. m.
- Ecuador: 9.00 p. m.
- Colombia: 9.00 p. m.
- México: 8.00 p. m.
- Costa Rica: 8.00 p. m.
- Chile: 10.00 p. m.
- Venezuela: 10.00 p. m.
- Bolivia: 10.00 p. m.
- Argentina: 11.00 p. m.
- Uruguay: 11.00 p. m.
- Paraguay: 11.00 p. m.
- Brasil: 11.00 p. m.
Horarios del Universitario vs. Nacional en Estados Unidos
- Hora del Este (ET): 9.00 p. m. (ej.: Nueva York, Miami, Washington D. C.).
- Hora del Centro (CT): 8.00 p. m. (ej.: Chicago, Dallas, Houston).
- Hora de la Montaña (MT): 7.00 p. m. (ej.: Denver, Phoenix).
- Hora del Pacífico (PT): 6.00 p. m. (ej.: Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas).
¿Dónde ver Universitario vs. Nacional?
La transmisión del partido entre Universitario y Nacional por Copa Libertadores estará a cargo de ESPN y Disney+ (en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela y Uruguay).
En Argentina, el duelo será televisado por FOX Sports 2 y en Chile por ESPN 5. En Brasil, Paramount transmite los partidos de la Copa Libertadores. En Estados Unidos, beIN Sports llevará el encuentro.
Universitario vs. Nacional: Precios de entradas
- Norte: S/50,00
- Sur: S/50,00
- Oriente: S/115,00
- Occidente central: S/195,00
- Occidente lateral: S/140,00
- Palco Monumental: S/250,00
Las entradas están a la venta en Ticketmaster.
Universitario vs. Nacional: Historial
Universitario y Nacional se han enfrentado en 6 ocasiones en la Copa Libertadores (1971, 1972 y 2003):
- 1 partido ganó Universitario
- 1 partido ganó Nacional
- 4 empates
Dato: Universitario se mantiene invicto como local frente a Nacional en la Libertadores (una victoria y dos empates).
Universitario vs. Nacional: apuestas
|Apuestas
|Universitario
|Empate
|Nacional
|Betsson
|2.58
|2.98
|2.92
|Betano
|2.62
|2.92
|3.05
|Bet365
|2.45
|3.20
|3.00
|1xBet
|2.59
|3.05
|3.05
|CoolBet
|2.50
|3.15
|3.00
|DoradoBet
|2.62
|3.00
|3.00
Para las principales casas de apuestas, Universitario tiene una ligera ventaja sobre Nacional.
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