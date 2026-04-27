¿A qué hora juega Universitario vs Nacional y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Si Universitario quiere clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, tiene que ganarle a Nacional de Uruguay en el Monumental, este miércoles 29 de abril. Otro resultado desatará una tormenta que provocará varias salidas del club. La U tiene un punto en el Grupo B, pero en casa perdió contra Coquimbo y ahora no tiene margen de error. Horarios y canales para ver el duelo.

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¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional?

El partido entre Universitario y Nacional se realizará este miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional por la Copa Libertadores?

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Horarios del Universitario vs. Nacional en Estados Unidos

Hora del Este (ET): 9.00 p. m. (ej.: Nueva York, Miami, Washington D. C.).

Hora del Centro (CT): 8.00 p. m. (ej.: Chicago, Dallas, Houston).

Hora de la Montaña (MT): 7.00 p. m. (ej.: Denver, Phoenix).

Hora del Pacífico (PT): 6.00 p. m. (ej.: Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas).

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional?

La transmisión del partido entre Universitario y Nacional por Copa Libertadores estará a cargo de ESPN y Disney+ (en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela y Uruguay).

En Argentina, el duelo será televisado por FOX Sports 2 y en Chile por ESPN 5. En Brasil, Paramount transmite los partidos de la Copa Libertadores. En Estados Unidos, beIN Sports llevará el encuentro.

Universitario vs. Nacional: Precios de entradas

Norte: S/50,00

Sur: S/50,00

Oriente: S/115,00

Occidente central: S/195,00

Occidente lateral: S/140,00

Palco Monumental: S/250,00

Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Universitario vs. Nacional: Historial

Universitario y Nacional se han enfrentado en 6 ocasiones en la Copa Libertadores (1971, 1972 y 2003):

1 partido ganó Universitario

1 partido ganó Nacional

4 empates

Dato: Universitario se mantiene invicto como local frente a Nacional en la Libertadores (una victoria y dos empates).

Universitario vs. Nacional: apuestas

Apuestas Universitario Empate Nacional Betsson 2.58 2.98 2.92 Betano 2.62 2.92 3.05 Bet365 2.45 3.20 3.00 1xBet 2.59 3.05 3.05 CoolBet 2.50 3.15 3.00 DoradoBet 2.62 3.00 3.00

Para las principales casas de apuestas, Universitario tiene una ligera ventaja sobre Nacional.