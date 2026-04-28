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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 29 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Se vienen tremendos partidazos! Este miércoles 29 de abril habrá mucha acción entre Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Revisa aquí la agenda de partidos de hoy.

Gary Huaman
Revisa los partidazos que se jugarán este miércoles 29 de abril.
Revisa los partidazos que se jugarán este miércoles 29 de abril. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 29 de abril, habrá vibrantes encuentros por torneos importantes a nivel mundial, entre ellos las semifinales de Champions League entre Atlético Madrid vs Arsenal; el Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores, y Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación, podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy a nivel local e internacional.

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Partidos de hoy por Champions League

PartidoHorarioCanal
Atlético de Madrid vs Arsenal2.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Mirassol vs Always Ready5.00 p. m.ESPN 5 y Disney Plus
Platense vs Santa Fe5.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Barcelona SC vs U. Católica7.00 p. m.ESPN y Disney Plus
Cerro Porteño vs Palmeiras7.30 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Estudiantes vs Flamengo7.30 p. m.ESPN 7 y Disney Plus
Universitario vs Nacional9.00 p. m.ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Caracas vs Racing Club5.00 p. m.ESPN 2 y Disney Plus
Deportivo Riestra vs Montevideo City5.00 p. m.DSports y DGO
Juventud vs Puerto Cabello5.00 p. m.ESPN 4 y Disney Plus
Cienciano vs Atlético MG7.30 p. m.DSports y DGO
Palestino vs Gremio7.30 p. m.DSports y DGO.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita

PartidoHorarioCanal
Al Riyadh vs Al Qadsiah11.00 a. m.Bet365
Al Taawon vs Al Ittihad FC11.10 a. m.Bet365
Al Nassr vs Al Ahli SC1.00 p. m.Bet365

Partidos de hoy por Concachampions

PartidoHorarioCanal
Los Angeles FC vs Toluca9.30 p. m.Disney Plus.

Partidos de hoy por Sudamericano Femenino Sub-17

PartidoHorarioCanal
Venezuela vs Uruguay3.00 p. m.DSports y DGO
Ecuador vs Perú6.00 p. m.DSports y DGO.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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