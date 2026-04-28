Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 29 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Este miércoles 29 de abril, habrá vibrantes encuentros por torneos importantes a nivel mundial, entre ellos las semifinales de Champions League entre Atlético Madrid vs Arsenal; el Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores, y Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación, podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy a nivel local e internacional.

Partidos de hoy por Champions League

Partido Horario Canal Atlético de Madrid vs Arsenal 2.00 p. m. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Partido Horario Canal Mirassol vs Always Ready 5.00 p. m. ESPN 5 y Disney Plus Platense vs Santa Fe 5.00 p. m. ESPN y Disney Plus Barcelona SC vs U. Católica 7.00 p. m. ESPN y Disney Plus Cerro Porteño vs Palmeiras 7.30 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Estudiantes vs Flamengo 7.30 p. m. ESPN 7 y Disney Plus Universitario vs Nacional 9.00 p. m. ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Caracas vs Racing Club 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney Plus Deportivo Riestra vs Montevideo City 5.00 p. m. DSports y DGO Juventud vs Puerto Cabello 5.00 p. m. ESPN 4 y Disney Plus Cienciano vs Atlético MG 7.30 p. m. DSports y DGO Palestino vs Gremio 7.30 p. m. DSports y DGO.

Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita

Partido Horario Canal Al Riyadh vs Al Qadsiah 11.00 a. m. Bet365 Al Taawon vs Al Ittihad FC 11.10 a. m. Bet365 Al Nassr vs Al Ahli SC 1.00 p. m. Bet365

Partidos de hoy por Concachampions

Partido Horario Canal Los Angeles FC vs Toluca 9.30 p. m. Disney Plus.

Partidos de hoy por Sudamericano Femenino Sub-17