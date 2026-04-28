- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Nacional
- Atlético Madrid vs Arsenal
- Cienciano vs Atlético Mineiro
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Universitario en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 29 de abril: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
¡Se vienen tremendos partidazos! Este miércoles 29 de abril habrá mucha acción entre Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Revisa aquí la agenda de partidos de hoy.
Este miércoles 29 de abril, habrá vibrantes encuentros por torneos importantes a nivel mundial, entre ellos las semifinales de Champions League entre Atlético Madrid vs Arsenal; el Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores, y Cienciano vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, entre otros partidos. A continuación, podrás revisar la programación con todos los partidos de hoy a nivel local e internacional.
PUEDES VER: Bassco Soyer interesa a club de la Premier League de Inglaterra: "Ha iniciado conversaciones"
Partidos de hoy por Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético de Madrid vs Arsenal
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Mirassol vs Always Ready
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney Plus
|Platense vs Santa Fe
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Barcelona SC vs U. Católica
|7.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus
|Cerro Porteño vs Palmeiras
|7.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Estudiantes vs Flamengo
|7.30 p. m.
|ESPN 7 y Disney Plus
|Universitario vs Nacional
|9.00 p. m.
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Caracas vs Racing Club
|5.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney Plus
|Deportivo Riestra vs Montevideo City
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Juventud vs Puerto Cabello
|5.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney Plus
|Cienciano vs Atlético MG
|7.30 p. m.
|DSports y DGO
|Palestino vs Gremio
|7.30 p. m.
|DSports y DGO.
Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudita
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Riyadh vs Al Qadsiah
|11.00 a. m.
|Bet365
|Al Taawon vs Al Ittihad FC
|11.10 a. m.
|Bet365
|Al Nassr vs Al Ahli SC
|1.00 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por Concachampions
|Partido
|Horario
|Canal
|Los Angeles FC vs Toluca
|9.30 p. m.
|Disney Plus.
Partidos de hoy por Sudamericano Femenino Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Venezuela vs Uruguay
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
|Ecuador vs Perú
|6.00 p. m.
|DSports y DGO.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90