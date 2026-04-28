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Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por Champions League: pronóstico, horarios y dónde ver semifinales

Sigue en vivo el partido Atlético Madrid vs Arsenal, este miércoles 29 de abril, por las semifinales de la Champions League 2025-26, desde el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Wilfredo Inostroza
Atlético Madrid y Arsenal se enfrentan por la Champions League
Atlético Madrid y Arsenal se enfrentan por la Champions League | Composición: Líbero
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Sigue el partido Atlético Madrid vs Arsenal este miércoles 29 de abril, en el duelo de ida por las semifinales de la Champions League 2025-26, en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Conoce el horario, los canales y más detalles de este choque de gigantes del fútbol europeo.

Principales cuotas para el Arsenal vs Atlético de Madrid. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Pronóstico y apuestas Atlético de Madrid vs. Arsenal: cuánto paga la ida de semifinales de Champions League

Atlético Madrid vs Arsenal: previa del partido

Los 'colchoneros' vienen de eliminar en cuartos de final a Barcelona, uno de los candidatos al título, y al que también habían dejado en el camino en la Copa del Rey. Además, es el único torneo por el que compite el elenco dirigido por Diego Simeone.

Por su parte, los 'Gunners' no llegan en su mejor momento tras perder la punta de la Premier League, aunque quieren pasar rápido la página para clasificar a la segunda final de la Champions League de su historia.

Cabe señalar que el duelo de vuelta se jugará el próximo martes 5 de mayo y el ganador de esta llave se enfrentará en la gran final, en Budapest, al vencedor del PSG vs. Bayern Múnich.

Arsenal vs Atlético Madrid

Atlético Madrid y Arsenal se enfrentan por la Champions League

Atlético Madrid vs Arsenal: horarios del partido

Horarios y canales de transmisión para ver el partido, de acuerdo con tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • México: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Arsenal?

Canales y plataformas de streaming para ver el partido Atlético Madrid vs Arsenal:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: FOX, FOX One y tabii
  • Estados Unidos: Paramount+, CBS, TUDN USA, Univision y ViX
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y tabii

Atlético Madrid vs Arsenal: alineaciones probables

Atlético Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Álex Baena, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Arsenal: David Raya, Ben White, Gabriel Magalhães, William Saliba, Piero Hincapié, Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

Atlético Madrid vs Arsenal: pronósticos y cuotas de apuesta

Arsenal es ligeramente favorito para imponerse de visita ante Atlético Madrid, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas:

CasasAtlético MadridEmpateArsenal
Te Apuesto2.943.782.66
Betsson2.953.252.50
Inkabet2.983.252.52
Apuesta Total3.123.322.54
Olimpo3.053.102.48

Atlético Madrid vs Arsenal: últimos enfrentamientos

  • Arsenal 1-1 Atlético Madrid | Europa League 2017-18 (Semifinal)
  • Atlético Madrid 1-0 Arsenal | Europa League 2017-18 (Semifinal)
  • Arsenal 4-0 Atlético Madrid | Champions League 2025-26 (Fase liga)

Atlético Madrid vs Arsenal: estadio

Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid se enfrenta a Arsenal en el estadio Riyadh Air Metropolitano, recinto ubicado en la ciudad de Madrid y con capacidad para 70.692 espectadores.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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