Arsenal vs. Atlético de Madrid por semifinal de Champions: día, hora y dónde ver la vuelta

Tras haber empatado 1-1 en el partido de ida llevado a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ahora Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en Londres para disputar el duelo de vuelta por la semifinal de la Champions League 2025/2026. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante duelo de fútbol europeo.

¿Cuándo juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid, que definirá a uno de los finalistas de la 'Orejona', se llevará a cabo el siguiente martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. Esto según la programación oficial brindada por la misma UEFA.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México y Centroamérica: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid?

La transmisión del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la semifinal de la Champions League será mediante la señal de ESPN en Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Esta es la guía de canales:

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: Fox Sports, ESPN y Disney Plus

Brasil: TNT Sports y HBO MAX

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

México: FOX, FOX One y tabii

Estados Unidos: Paramount+, CBS, TUDN USA, Univision y ViX

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus y tabii

¿En qué estadio juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

El partido se disputará en el Emirates Stadium, que está ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este enorme recinto deportivo es hogar de los 'Gunners' y tiene capacidad para albergar hasta 60 mil espectadores en sus cuatro tribunas.