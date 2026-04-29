0
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

Arsenal vs. Atlético de Madrid por semifinal de Champions: día, hora y dónde ver la vuelta

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Arsenal vs Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League.

Francisco Esteves
Arsenal vs. Atlético de Madrid por semifinal de Champions League.
Arsenal vs. Atlético de Madrid por semifinal de Champions League. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Tras haber empatado 1-1 en el partido de ida llevado a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ahora Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en Londres para disputar el duelo de vuelta por la semifinal de la Champions League 2025/2026. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el emocionante duelo de fútbol europeo.

Bayern Múnich vs PSG por la Champions League.

PUEDES VER: Bayern Múnich vs PSG: fecha, hora y dónde ver partido de semifinales de la Champions League

¿Cuándo juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Arsenal y Atlético de Madrid, que definirá a uno de los finalistas de la 'Orejona', se llevará a cabo el siguiente martes 5 de mayo en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra. Esto según la programación oficial brindada por la misma UEFA.

¿A qué hora juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
  • México y Centroamérica: 13.00 horas
  • Estados Unidos: 15.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Atlético de Madrid?

La transmisión del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid por la semifinal de la Champions League será mediante la señal de ESPN en Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Esta es la guía de canales:

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: Fox Sports, ESPN y Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports y HBO MAX
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: FOX, FOX One y tabii
  • Estados Unidos: Paramount+, CBS, TUDN USA, Univision y ViX
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus y tabii

¿En qué estadio juega Arsenal vs. Atlético de Madrid?

El partido se disputará en el Emirates Stadium, que está ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este enorme recinto deportivo es hogar de los 'Gunners' y tiene capacidad para albergar hasta 60 mil espectadores en sus cuatro tribunas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Atlético Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en la semifinal de ida de la Champions League

  2. Universitario vs Nacional EN VIVO por Copa Libertadores: alineación, hora y dónde ver partido

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano