Universitario oficializó la salida de Álvaro Barco y reveló quién será el nuevo gerente deportivo

¡Sorpresa total! A través de un comunicado oficial, Universitario de Deportes informó la salida de Álvaro Barco, quien no cotinuará ejerciendo el cargo de director deportivo del tricampeón del fútbol peruano tras los malos resultados que viene teniendo el cuadro merengue, así como también las críticas que ha venido reicibiendo por los fichajes que realizó para esta temporada.

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Como se recuerda, el exdirectivo de San Martín llegó al cuadro merengue con la intención de darle un salto de calidad, por lo que apostó por Javier Rabanal como entrenador. Sin embargo, el español no terminó de conectar con los futbolistas del plantel merengue y terminó saliendo. Por si no fuera poco, fue cuestionado por los fichajes que realizó: Sekou Gassama, Héctor Fértoli y Miguel Silveira.

El primero no jugaba desde hace más de seis meses, el segundo tenía muchas lesiones y el tercero, era una apuesta arreisgada. Debido a esto y un comunicado de la Trinchera Norte, Universitario decidió no continuar con Álvaro Barco y anunció que Antonio García Pye será el encargado de asumir las funciones del gerente deportivo.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, la administración merengue y Álvaro Barco llegaron a un acuerdo mutuo para que deje el cargo. Este jueves 30 de abril, el administrador Franco Velazco brindará una conferencia de prensa en la que hablará sobre estas decisiones.

Comunicado de Universitario de Deportes

“Tras una reunión con la Administración del club, se determinó por mutuo acuerdo que, desde la fecha, Álvaro Barco no continuará ejerciendo el cargo de Director Deportivo de nuestra institución.

Agradecemos a Álvaro Barco por el profesionalismo demostrado durante esta etapa en el club y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Asimismo, informamos que Antonio García Pye, en su calidad de Gerente Deportivo, asumirá las funciones del área, garantizando la continuidad de los procesos en curso.

El jueves 30 de abril, el administrador del club, Franco Velazco, brindará una conferencia de prensa para detallar las decisiones adoptadas en el ámbito deportivo”, se puede leer en el comunicado oficial de la ‘U’.