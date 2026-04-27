0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Apertura tras caída de Chankas

Williams Riveros y su gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético

Williams Riveros fue uno de los futbolistas de Universitario más criticados en la derrota ante Alianza Atlético y, al término del encuentro, el defensor paraguayo realizó un gesto contra la hinchada.

Luis Blancas
Williams Riveros y el gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético
Williams Riveros y el gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético | Foto: L1MAX
COMPARTIR

Universitario de Deportes cayó 2-1 frente a Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio Monumental. A raíz de ello, Williams Riveros fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas debido a una falla que acabó en gol. Al finalizar el encuentro, el zaguero paraguayo hizo un gesto dirigido a la tribuna.

Universitario tomó fuerte medida con Jorge Araujo tras perder contra Alianza Atlético en el Torneo Apertura

PUEDES VER: Universitario tomó radical medida con Jorge Araujo tras perder contra Alianza Atlético

Williams Riveros y el gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético

Un video difundido por el usuario de X José Marín muestra a los hinchas de Universitario enfurecidos con los jugadores, y uno de los más señalados fue Riveros debido a un grave error.

Después de los comentarios, el zaguero paraguayo respondió con gestos dirigidos a la tribuna del Estadio Monumental de Ate.

Video: José Marín

Cabe señalar que Williams Riveros recibió críticas de la afición de Universitario después de perder un balón en la salida a los 56 minutos del encuentro, jugada que Valentín Robaldo transformó en gol.

Del mismo modo, el destacado rendimiento de los atacantes de Alianza Atlético dejó expuesto al defensor paraguayo, quien cometió varios fallos en defensa.

Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura

Universitario de Deportes se quedó sin opciones de disputar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras caer por 2-1 frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental.

El verdugo del cuadro merengue fue el delantero argentino Valentín Robaldo, quien anotó dos golazos que ayudaron a su equipo a ganar el partido.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Javier Rabanal, ex DT de Universitario, fue internado luego de su salida del club: "La pasó mal"

  2. Sebastián Avellino, ex Universitario, remece el mercado y firmó por mítico club: "Bienvenido"

  3. Sporting Cristal remece el mercado y fichó a futbolista de la selección ecuatoriana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano