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Williams Riveros y su gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético
Williams Riveros fue uno de los futbolistas de Universitario más criticados en la derrota ante Alianza Atlético y, al término del encuentro, el defensor paraguayo realizó un gesto contra la hinchada.
Universitario de Deportes cayó 2-1 frente a Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio Monumental. A raíz de ello, Williams Riveros fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas debido a una falla que acabó en gol. Al finalizar el encuentro, el zaguero paraguayo hizo un gesto dirigido a la tribuna.
Williams Riveros y el gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético
Un video difundido por el usuario de X José Marín muestra a los hinchas de Universitario enfurecidos con los jugadores, y uno de los más señalados fue Riveros debido a un grave error.
Después de los comentarios, el zaguero paraguayo respondió con gestos dirigidos a la tribuna del Estadio Monumental de Ate.
Video: José Marín
Cabe señalar que Williams Riveros recibió críticas de la afición de Universitario después de perder un balón en la salida a los 56 minutos del encuentro, jugada que Valentín Robaldo transformó en gol.
Del mismo modo, el destacado rendimiento de los atacantes de Alianza Atlético dejó expuesto al defensor paraguayo, quien cometió varios fallos en defensa.
Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura
Universitario de Deportes se quedó sin opciones de disputar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras caer por 2-1 frente a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental.
El verdugo del cuadro merengue fue el delantero argentino Valentín Robaldo, quien anotó dos golazos que ayudaron a su equipo a ganar el partido.
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