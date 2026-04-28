Universitario retumba el mercado y fichó a exfigura del Atlético de Madrid: "Calidad"

Universitario de Deportes busca superar una crisis deportiva en la Liga 1 2026 tras quedar sin opciones de salir campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, esta situación no se refleja en el fútbol femenino, ya que su escuadra viene ganando partidos y es líder de la Liga Femenina. Por eso, para reforzar a su equipo, el club firmó a una exjugadora de Atlético de Madrid: Estamos hablando de Claudia Domínguez.

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Universitario de Deportes fichó a exfigura del Atlético de Madrid

Universitario Femenino informó en sus redes sociales que Domínguez se suma al club como nueva volante, luego de alcanzar un acuerdo para toda la temporada 2026.

"Creación y calidad para las leonas. Claudia Domínguez, mediocampista y seleccionada nacional, se suma a nuestras filas", se lee en la cuenta de X de la escuadra merengue.

Claudia Domínguez es nueva futbolista de Universitario de Deportes

Cabe señalar que Claudia Domínguez militó durante 10 temporadas en las divisiones menores del Atlético de Madrid y que su último club, antes de incorporarse a Universitario, fue el Olympia Las Rozas de España.

Ahora, la también futbolista de la selección peruana buscará contribuir a que Universitario de Deportes Femenino continúe al frente del Torneo Apertura de la Liga Femenina, certamen en el que ya consiguió victorias ante Carlos Manucci, Atlético Andahuaylas, Biavo FC y Sporting Cristal.

Claudia Domínguez jugó en Atlético de Madrid

Claudia Domínguez jugó en Atlético de Madrid de España

Claudia Domínguez nació en España en 2003 y es hija de madre peruana. Su trayectoria futbolística empezó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde avanzó desde el Juvenil, categoría C, hasta el equipo B, filial del primer equipo del club español. En 2022, decidió cambiar el rumbo de su carrera al fichar por el Olympia Las Rozas, con el objetivo de encontrar más oportunidades.