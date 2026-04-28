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Fossati dio fuerte comentario sobre Franco Velazco tras crisis de Universitario: "Hay una..."

Jorge Fossati rompió su silencio y dio rotundo comentario sobre la administración de Universitario, liderada por Franco Velazco, en medio de la crisis deportiva del club.

Luis Blancas
Jorge Fossati dio fuerte comentario sobre Franco Velazco tras crisis de Universitario de Deportes
Jorge Fossati dio fuerte comentario sobre Franco Velazco tras crisis de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes atraviesa una crisis deportiva luego de perder las posibilidades de ganar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 y de no conseguir victorias en la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, el extécnico crema Jorge Fossati hizo un comentario rotundo sobre la administración de Franco Velazco.

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Jorge Fossati dio fuerte comentario sobre Franco Velazco tras crisis de Universitario de Deportes

En conversación con el programa 'Sport 890', Fossati fue consultado sobre la actualidad de Universitario previo a el partido que sostendrá el club ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.

Para el ex técnico del cuadro crema, el elenco merengue atraviesa una crisis deportiva en la Liga 1 y en la competencia internacional tras no conseguir victorias.

Jorge Fossati dio rotundo comentario sobre la crisis de Universitario de Deportes

Jorge Fossati dio rotundo comentario sobre la crisis de Universitario de Deportes

Asimismo, Jorge Fossati indicó que su salida de Universitario de Deportes ocurrió luego de no coincidir en lo deportivo con Franco Velazco, administrador del club.

“Universitario no está pasando por el mejor momento, es evidente. Nosotros cuando llegamos al club logramos lo que hacía 10 años no se conseguía que era salir campeón. Ahora hay una administración nueva que empezó a mitad de año con lo que no coincidíamos y eso llevó a quedar afuera del proyecto”, expresó.

Jorge Fossati habló sobre el partido entre Universitario vs Nacional por Copa Libertadores

Por otro lado, Fossati recalcó que, si bien Universitario acumula derrotas, eso no significa que baje los brazos en la Copa Libertadores, ya que puede convertir el partido ante Nacional en un duelo complicado.

“Más allá de que Universitario no esté pasando por un buen momento eso no quiere decir que mañana Nacional va a ir a ganar fácilmente, va a ser un partido complicado”, finalizó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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