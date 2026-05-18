ALERTA DE VIOLENCIA en un Walmart de Parkland: EMPLEADO ES AGREDIDO tras frustrar una supuesta estafa

Una investigación policial en el sur de Florida llamó la atención en Estados Unidos tras la detención de una mujer de 74 años por un incidente violento ocurrido en un Walmart de Parkland. Según las autoridades, el hecho se produjo cuando trabajadores del establecimiento intentaron frenar la compra de tarjetas de regalo de Apple, presuntamente vinculadas a una estafa. Aunque el caso data de 2025, documentos oficiales salieron a la luz recientemente.

Investigan en Walmart de Parkland (EE. UU.) una agresión vinculada a presunta estafa con tarjetas Apple

De acuerdo con el informe policial difundido y citado por Parkland Talk, el hecho se registró en el Walmart ubicado en 6001 Coral Ridge Drive, donde la mujer identificada como Rachel Svenman, residente de Parkland, habría intentado realizar múltiples transacciones de recarga de tarjetas de regalo de Apple. Los empleados del establecimiento ya la conocían por visitas anteriores en las que, presuntamente, intentaba cargar montos repetidos hasta los límites permitidos.

La situación comenzó a generar sospechas dentro del equipo de prevención de pérdidas, que decidió restringir las operaciones ante el temor de que las compras estuvieran relacionadas con esquemas de fraude. Fue entonces cuando, según la investigación, uno de los trabajadores intervino para detener la transacción.

Rachel Svenman, de 74 años y residente de Parkland, fue arrestada por el sheriff del condado de Broward.

Según la declaración jurada de causa probable, los investigadores revisaron imágenes de vigilancia del Walmart, en las que se observa a Svenman interactuando con empleados en el área de atención al cliente. La policía sostiene que la tensión aumentó cuando otro trabajador rechazó la transacción, lo que habría provocado la intervención de un segundo empleado.

El testimonio de un trabajador del local indica que la mujer reaccionó con enojo tras la negativa y que, en medio del altercado, habría realizado comentarios ofensivos dirigidos al personal, incluyendo expresiones como "volver a su país", según consta en el informe policial. Posteriormente, la situación escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

Arresto y trasfondo de la supuesta estafa en Walmart de EE. UU.

Las autoridades del condado de Broward confirmaron que la sospechosa fue arrestada el 15 de mayo y trasladada a la cárcel principal del condado, donde enfrenta un cargo de agresión. El caso continúa bajo revisión mientras los investigadores buscan determinar el alcance de la posible estafa relacionada con tarjetas de regalo dentro del establecimiento.

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa los intentos de fraude en grandes cadenas de Walmart en EE. UU., donde las tarjetas de regalo se han convertido en uno de los métodos más utilizados en esquemas de engaño a consumidores. Las autoridades recomiendan a los comercios mantenerse alertas ante transacciones inusuales y reforzar los protocolos de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro.