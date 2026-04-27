Valentín Robaldo, verdugo de Universitario, dio fuerte comentario sobre la hinchada crema: "Una..."

Alianza Atlético ganó 2-1 a Universitario de Deportes por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, tras anotar un doblete en el Estadio Monumental de Ate, Valentín Robaldo dio firmes declaraciones sobre la hinchada del club crema.

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Valentín Robaldo, jugador de Alianza Atlético, dio rotundo comentario sobre la hinchada de Universitario

Durante su diálogo con el programa 'Estudio Fútbol' de A Presión, Robaldo respondió a varias preguntas relacionadas con la victoria frente a Universitario.

Una de las consultas que le hicieron al futbolista argentino de Alianza Atlético fue sobre su percepción de que, aunque suelen desplegar un buen juego, no consiguen resultados positivos.

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Asimismo, Valentín Robaldo subrayó que la afición de Universitario de Deportes se hizo notar en el Estadio Monumental, pues, tras el empate del cuadro merengue, empezó a alentar con mayor intensidad.

“Nosotros sentimos que en el torneo debemos tener unos puntos más. Se ha visto que hemos sido superiores en distintos partidos, pero los resultados no se nos han dado. Ayer (ante Universitario) marcar goles era difícil y, cuando te empatan, más todavía, sobre todo en una cancha donde se te vienen abajo (hinchada) cuando te hacen el gol. Gracias a Dios pudimos sacarlo adelante; sufrimos un poco”, afirmó.

Por otro lado, Robaldo señaló que, tras conversar con sus compañeros de Alianza Atlético, coincidieron en que pudieron haber logrado un triunfo por una diferencia mayor que el 2-1.

"Nos quedó la sensación de que pudimos haber hecho más goles. los goles a veces no se dan por pequeños detalles”, concluyó.

Valentín Robaldo anotó su doblete con Alianza Atlético ante Universitario

Valentín Robaldo le anotó doblete a Universitario

Valentín Robaldo marcó dos goles a Universitario de Deportes en los minutos 47 y 56 del segundo tiempo, anotaciones que le dieron a Alianza Atlético la victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1.