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Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder ante Alianza Atlético: "Muy..."

Aldo Corzo no se guardó nada y dio detalles de cómo se encuentra el grupo de jugadores en la interna de Universitario tras caer 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Aldo Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura
Aldo Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Alianza Atlético por la jornada doce del Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de local desde el Estadio Monumental de Ate. Esta derrota generó que los hinchas se molestaran con los jugadores y Aldo Corzo fue consultado de forma directa sobre cómo se encuentra la interna entre los jugadores del plantel.

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Aldo Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura

“Es un partido muy duro, vamos a pelear hasta el final el torneo local. Tenemos que estar concentrados para el partido del miércoles y solo eso. El grupo está bien. No hicimos un gran partido", afirmó.

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AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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