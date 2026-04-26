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Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder ante Alianza Atlético: "Muy..."
Aldo Corzo no se guardó nada y dio detalles de cómo se encuentra el grupo de jugadores en la interna de Universitario tras caer 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura de la Liga 1.
Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Alianza Atlético por la jornada doce del Torneo Apertura de la Liga 1 en condición de local desde el Estadio Monumental de Ate. Esta derrota generó que los hinchas se molestaran con los jugadores y Aldo Corzo fue consultado de forma directa sobre cómo se encuentra la interna entre los jugadores del plantel.
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Aldo Corzo reveló cómo está la interna de Universitario tras perder 2-1 ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura
“Es un partido muy duro, vamos a pelear hasta el final el torneo local. Tenemos que estar concentrados para el partido del miércoles y solo eso. El grupo está bien. No hicimos un gran partido", afirmó.
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