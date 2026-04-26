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Fossati es oficializado por Liverpool y pone fin a rumores sobre su vuelta a Universitario: “Bienvenido”

¡Se acabó la novela! Jorge Fossati y Universitario deberán tomar caminos diferentes luego de que el DT charrúa fuera oficializado por Liverpool.

Antonio Vidal
Jorge Fossati fue oficializado por Liverpool. Foto: composición Líbero/Liverpool
Jorge Fossati fue oficializado por Liverpool. Foto: composición Líbero/Liverpool
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¡Se acabaron los rumores! Mediante redes sociales, Liverpool de Uruguay oficializó lo que se venía informando desde hace semanas: la llegada de Jorge Fossati al club 'Negriazules'. Con esta confirmación se cierra el capítulo en el que, tras la salida de Javier Rabanal, muchos hinchas pedían el regreso del ‘Nonno’. Sin embargo, ahora los destinos se han separado.

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura. Foto: composición Líbero/Universitario/Alianza Atlético

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Jorge Fossati es oficializado por Liverpool

Mediante la plataforma X, el estratega uruguayo fue anunciado por todo lo alto, junto a él su comando técnico que lo acompañará en este nuevo reto que el DT de 73 años tiene en su carrera.

¡Bienvenido Jorge! Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club. Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como Ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos”, escribió el club.

Jorge Fossati fue oficializado por Liverpool

Jorge Fossati fue oficializado por Liverpool

¿Cuántos partidos dirigió Jorge Fossati a Universitario?

Cabe señalar que Jorge Fossati tuvo dos periodos en Universitario. En el primero, estuvo al mando en 42 encuentros. Luego dejó la ‘U’ para tener un breve paso por la selección peruana, donde los resultados no lo acompañaron. Posteriormente, volvió al club de Ate, donde dirigió 32 partidos.

Títulos de Jorge Fossati con Universitario

Durante su etapa con los cremas, el ‘Nonno’ logró ganar dos títulos de la Liga 1 en las temporadas 2022/23 y 2024/25, formando parte del tricampeonato.

Títulos que ganó Jorge Fossati

Títulos que ganó Jorge Fossati

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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