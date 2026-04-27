Universitario tomó radical medida con Jorge Araujo tras perder contra Alianza Atlético

Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental y redujo sus posibilidades de ser campeón del primer campeonato del año. Ante ello, la directiva merengue tomó una fuerte medida con el ahora extécnico interino Jorge Araujo.

Universitario tomó fuerte medida con Jorge Araujo tras perder contra Alianza Atlético en el Torneo Apertura

El periodista Gustavo Peralta reveló que Jorge Araujo será inscrito por Universitario como técnico principal del equipo ante la Federación Peruana de Fútbol.

La medida por parte de la directiva crema, liderada por Franco Velazco, se da porque el reglamento de la Liga 1 permite el interinato de entrenador solo para dos partidos.

Jorge Araujo será inscrito como técnico principal de Universitario ante la Liga 1

Asimismo, Peralta mencionó que la designación de Jorge Araujo como director técnico de Universitario de Deportes no es definitiva, ya que en tienda crema buscan al nuevo estratega.

De esta forma, ‘Coco’ Araujo estará en la zona técnica en los partidos ante Nacional por la Copa Libertadores y Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Universitario en búsqueda de nuevo técnico en reemplazo de Javier Rabanal

Universitario de Deportes, ahora bajo la conducción exclusiva del administrador temporal Franco Velazco, está en la búsqueda de un nuevo entrenador para sustituir a Javier Rabanal, quien dejó la institución tras los malos resultados obtenidos en la Liga 1 y en la Libertadores 2026.