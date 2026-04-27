Nacional sufrió sensible baja para partido ante Universitario: perdió a titular indiscutible

Nacional y Universitario protagonizarán un decisivo encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pues el Bolso podría quedar como único líder si saca los tres puntos en su visita al Monumental, mientras que los merengues podrían quedar prácticamente 'eliminados' si pierden o meterse a la pelea si consiguen la victoria. Al ser un enfrentamiento crucial, el cuadro uruguayo buscará poner lo mejor que tiene, pero no podrá contar con un titular indiscutible.

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A través de sus redes sociales, el periodista charrúa Martin Olivera, de radio Carve Deportiva, informó que Nicolás, el 'Diente' López, no integrará la lista de viajeros debido a que sigue adolorido de la lesión muscular que sufrió en la pierna derecha el último sábado 25 de abril, cuando Nacional enfrentó a Danubio por el Torneo Apertura de Uruguay.

'Baja en Nacional. Nicolás López no viajará a Perú para enfrentar a Universitario. El delantero sigue adolorido y por eso no integrará la lista de viajeros', escribió el comunicador en sus redes sociales.

Nicolás López no jugará ante Universitario de Deportes.

Pese a sus 32 años y sus constantes problemas musculares, el 'Diente' López es titular indiscutible en Nacional. En lo que va de la temporada, el delantero uruguayo ha disputado 11 partidos, convertido tres tantos y brindado una asistencia. El último fin de semana jugó hasta el minuto 88 en la derrota ante Danubio.

¿Cuándo juegan Universitario vs Nacional?

El duelo entre Universitario vs Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 se jugará este miércoles 29 de abril en el Monumental a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Universitario vs Nacional?

La transmisión del Universitario vs Nacional estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.