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Revelan por qué la brasileña Mara Leão podría no continuar en Universitario: "Tiene asuntos..."
Universitario podría sufrir una sensible baja para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley, pues la brasileña dejó unas sentidas palabras de despedida.
Tras asegurar el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, la brasileña Mara Leão dejó un sentido mensaje que parecía de despedida y que caló muy hondo en los hinchas de Universitario. Además, aseguró que iba a extrañar a todo el equipo de Las Pumas y que su corazoncito está triste.
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Ante estas palabras, el periodista deportivo Julio Peña explicó en el programa de YouTube 'De Una' que la directiva crema desea que Mara continúe, pero que la deportista tiene asuntos familiares pendientes que debe resolver y que, por ello, es probable que no siga en el torneo peruano.
“Mara todavía está evaluando su situación. En Universitario desean que continúe, pero ella tiene asuntos familiares que quisiera atender. Su permanencia depende de una decisión personal, no de la directiva ni del comando técnico”, explicó el comunicador.
¿Mara Leão se despidió de los hinchas de Universitario?
Tras la victoria ante Deportivo Géminis, la central de Universitario se mostró bastante emocionada y compartió sus sensaciones sobre su participación con las cremas durante toda la temporada.
“Quería agradecerle a Dios. Después de esta hermosa multitud, hoy es una gran fiesta aquí y estoy muy emocionada porque fue una temporada muy difícil para mí. Pasé por muchas cosas nuevas, así que tuve que superarme mentalmente varias veces, pero al final todo valió la pena”, empezó declarando.
Tras esto, la brasileña agregó: “Y les dejo un fuerte abrazo a todos los fanáticos de la ‘U’. Realmente es un gran equipo y lo voy a extrañar y aunque mi corazoncito está triste, les mando un beso enorme a todos”.
Mara Leão fue una de las figuras de Universitario en la temporada.
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