Kiara Montes definió su futuro con Regatas Lima ante interés de Universitario: "¿De verdad...?"

Ya se sabe dónde jugará Kiara Montes en la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Tras el final de su participación con Regatas Lima en la actual campaña, la voleibolista reveló que firmó una renovación con el conjunto chorrillano, pese a que existió interés de Universitario de Deportes por ficharla.

A través de sus redes sociales, Regatas Lima publicó un video en el que anunció esta noticia: "La capi se queda". En las imágenes, se puede ver a Kiara Montes apareciendo ante cámaras y soltando la frase: "¿De verdad creían que me iba?", seguida de algunas de sus mejores jugadas con la camiseta chorrillana.

Como se recuerda, el nombre de Kiara Montes estuvo vinculado al de Universitario de Deportes, pues en más de una ocasión la voleibolista había señalado que le interesaba vestir la camiseta merengue. Sin embargo, decidió continuar con el conjunto regatino.

Regatas Lima se prepara para una nueva temporada

En su programa de YouTube 'De Una', la periodista Daniella Fernández detalló los movimientos que realizará Regatas Lima para la siguiente temporada.

La comunicadora informó que Camila Monge será sometida a una intervención quirúrgica y que continuará en Regatas: "Les acabo de contar lo de Camila Monge, quien tendrá que ser operada por la lesión en el dedo que arrastra desde hace bastante tiempo a lo largo de la temporada. Ella se queda en Regatas Lima".

Finalmente, la tercera es Katy Ryan, la opuesta estadounidense, quien también seguirá en el cuadro regatino: "Se incorporó con el campeonato en marcha y mostró un buen rendimiento, aunque no realizó la pretemporada con el plantel. El Sudamericano le resultó favorable y Regatas apuesta por ella para la siguiente campaña".



