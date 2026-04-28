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Kiara Montes definió su futuro con Regatas Lima ante interés de Universitario: "¿De verdad...?"

La figura de Regatas Lima publicó un video en el que anunció dónde jugará la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

    Gary Huaman
    Kiara Montes continuará jugando en Regatas Lima para la siguiente temporada.
    Kiara Montes continuará jugando en Regatas Lima para la siguiente temporada. | Foto: Regatas Lima
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    Ya se sabe dónde jugará Kiara Montes en la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. Tras el final de su participación con Regatas Lima en la actual campaña, la voleibolista reveló que firmó una renovación con el conjunto chorrillano, pese a que existió interés de Universitario de Deportes por ficharla.

    Fichajes y rumores de los equipos de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, refuerzos y salidas de Universitario y Regatas

    A través de sus redes sociales, Regatas Lima publicó un video en el que anunció esta noticia: "La capi se queda". En las imágenes, se puede ver a Kiara Montes apareciendo ante cámaras y soltando la frase: "¿De verdad creían que me iba?", seguida de algunas de sus mejores jugadas con la camiseta chorrillana.

    Como se recuerda, el nombre de Kiara Montes estuvo vinculado al de Universitario de Deportes, pues en más de una ocasión la voleibolista había señalado que le interesaba vestir la camiseta merengue. Sin embargo, decidió continuar con el conjunto regatino.

    Regatas Lima se prepara para una nueva temporada

    En su programa de YouTube 'De Una', la periodista Daniella Fernández detalló los movimientos que realizará Regatas Lima para la siguiente temporada.

    La comunicadora informó que Camila Monge será sometida a una intervención quirúrgica y que continuará en Regatas: "Les acabo de contar lo de Camila Monge, quien tendrá que ser operada por la lesión en el dedo que arrastra desde hace bastante tiempo a lo largo de la temporada. Ella se queda en Regatas Lima".

    Finalmente, la tercera es Katy Ryan, la opuesta estadounidense, quien también seguirá en el cuadro regatino: "Se incorporó con el campeonato en marcha y mostró un buen rendimiento, aunque no realizó la pretemporada con el plantel. El Sudamericano le resultó favorable y Regatas apuesta por ella para la siguiente campaña".


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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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